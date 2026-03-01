Assine
overlay
Início Internacional
Conflito no Golfo

MSC, maior empresa de navegação do mundo, ordena que seus navios no Golfo se coloquem em segurança

"A MSC suspendeu todas as reservas de carga mundial com destino à região do Oriente Médio até nova ordem"

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/03/2026 12:21 - atualizado em 01/03/2026 13:36

compartilhe

SIGA
x
MSC suspendeu os carregamentos com destino ao Oriente Médio
MSC suspendeu os carregamentos com destino ao Oriente Médio crédito: MSC/Divulgação

A maior empresa de navegação do mundo, a italo-suíça MSC, ordenou neste domingo (1/3) que todos as suas embarcações no Golfo se colocassem em segurança e suspendeu os carregamentos com destino ao Oriente Médio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

"Como medida de precaução, a MSC instruiu todos os navios que operam atualmente na região do Golfo, e aqueles que se dirigem para essa zona, que vão para zonas de refúgio seguras até novo aviso", anunciou a companhia em comunicado. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A MSC suspendeu todas as reservas de carga mundial com destino à região do Oriente Médio até nova ordem", acrescentou.

Tópicos relacionados:

conflito ira israel servicos transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay