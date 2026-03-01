MSC, maior empresa de navegação do mundo, ordena que seus navios no Golfo se coloquem em segurança
"A MSC suspendeu todas as reservas de carga mundial com destino à região do Oriente Médio até nova ordem"
A maior empresa de navegação do mundo, a italo-suíça MSC, ordenou neste domingo (1/3) que todos as suas embarcações no Golfo se colocassem em segurança e suspendeu os carregamentos com destino ao Oriente Médio.
"Como medida de precaução, a MSC instruiu todos os navios que operam atualmente na região do Golfo, e aqueles que se dirigem para essa zona, que vão para zonas de refúgio seguras até novo aviso", anunciou a companhia em comunicado.
"A MSC suspendeu todas as reservas de carga mundial com destino à região do Oriente Médio até nova ordem", acrescentou.