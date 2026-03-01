Hotel de luxo em chamas e aeroportos atingidos; Emirados veem segurança abalada

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A onda de ataques aéreos realizados pelo Irã, nesse sábado (28/2), abalou os Emirados Árabes Unidos. Dubai viu um de seus principais pontos turísticos, o hotel Burj Al Arab, ser atingido por um incêndio após a interceptação de um drone iraniano, cujos destroços caíram na área.

O emblemático Burj Al Arab, em Dubai, frequentemente chamado de “hotel 7 estrelas”, teria sido atingido por um míssil.



Um dos maiores ícones de luxo do mundo agora estaria no centro de um episódio que causa perplexidade internacional. pic.twitter.com/UG1wKjnMcK — Beta Bastos (@roberta_bastoss) February 28, 2026

Construído em 1999, o arranha-céu tem formato de vela e é descrito como o único hotel "sete estrelas" do mundo, com 57 andares distribuídos ao longo de 321 metros de altura. Apesar das imagens da fachada externa em chamas, o governo local afirmou que não houve registro de feridos e que a situação foi controlada.

Emirados sob ataque

A ofensiva também atingiu aeroportos internacionais do país. Em Abu Dhabi, o Aeroporto Internacional Zayed registrou uma morte e outros sete feridos, enquanto o terminal de Dubai confirmou a ocorrência de um "incidente" que deixou quatro funcionários feridos.

????Dubai and Abu Dhabi International Airports right NOW! pic.twitter.com/2KKguHq9Av — Mohit Chauhan (@mohitlaws) February 28, 2026

Os ataques lançados por Teerã pressionaram a imagem que o governo dos Emirados vem construindo nos últimos anos, de um lugar seguro em meio às instabilidades do Oriente Médio. Companhias aéreas globais suspenderam voos em toda a região.





As tensões escalaram após os Estados Unidos e Israel lançarem ataques contra o Irã, que resultaram na morte do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país.

Já na manhã deste domingo (1/3), de acordo com a agência de notícias AFP, novas explosões foram ouvidas em Dubai. Os ataques miram bases americanas na região.