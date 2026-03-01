Assine
overlay
Início Turismo
Abalo no turismo

Hotel de luxo em chamas e aeroportos atingidos; Emirados veem segurança abalada

Companhias aéreas globais suspenderam voos em toda a região

Publicidade
Carregando...
V
VITÓRIA DE GÓES
V
VITÓRIA DE GÓES
Repórter
01/03/2026 12:29

compartilhe

SIGA
x
Construído em 1999, o arranha-céu Burj Al Arab, em Dubai, tem formato de vela e é descrito como o único hotel
Construído em 1999, o arranha-céu Burj Al Arab, em Dubai, tem formato de vela e é descrito como o único hotel "sete estrelas" do mundo crédito: Reprodução X

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A onda de ataques aéreos realizados pelo Irã, nesse sábado (28/2), abalou os Emirados Árabes Unidos. Dubai viu um de seus principais pontos turísticos, o hotel Burj Al Arab, ser atingido por um incêndio após a interceptação de um drone iraniano, cujos destroços caíram na área.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Construído em 1999, o arranha-céu tem formato de vela e é descrito como o único hotel "sete estrelas" do mundo, com 57 andares distribuídos ao longo de 321 metros de altura. Apesar das imagens da fachada externa em chamas, o governo local afirmou que não houve registro de feridos e que a situação foi controlada.

Leia Mais

Emirados sob ataque

A ofensiva também atingiu aeroportos internacionais do país. Em Abu Dhabi, o Aeroporto Internacional Zayed registrou uma morte e outros sete feridos, enquanto o terminal de Dubai confirmou a ocorrência de um "incidente" que deixou quatro funcionários feridos.

Os ataques lançados por Teerã pressionaram a imagem que o governo dos Emirados vem construindo nos últimos anos, de um lugar seguro em meio às instabilidades do Oriente Médio. Companhias aéreas globais suspenderam voos em toda a região.

 

As tensões escalaram após os Estados Unidos e Israel lançarem ataques contra o Irã, que resultaram na morte do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já na manhã deste domingo (1/3), de acordo com a agência de notícias AFP, novas explosões foram ouvidas em Dubai. Os ataques miram bases americanas na região.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay