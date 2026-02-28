Assine
Único hotel 7 estrelas do mundo, Burj Al Arab é atingido por drone iraniano

Área que tem hotéis luxuosos em Dubai é atingida por destroços. Para o governo local, a situação foi controlada imediatamente e não deixou feridos

Melissa Souza
Repórter
28/02/2026 20:31

O hotel Burj Al Arab, em Dubai, foi atingido por um drone iraniano neste sábado (28/2)
O hotel Burj Al Arab, em Dubai, foi atingido por um drone iraniano neste sábado (28/2) crédito: Redes sociais/Reprodução

Destroços de um drone interceptado pelos Emirados Árabes Unidos causaram um incêndio na parte externa do hotel de luxo Burj Al Arab, em Dubai, o único que possui 7 estrelas em todo o mundo. O incidente ocorreu neste sábado (28/2), em meio a um ataque entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Segundo o governo de Dubai, a situação foi controlada imediatamente e não deixou feridos. Drones lançados pelo Irã atingiram a região, onde hotéis de luxo ficam situados. Explosões foram ouvidas na cidade, que abriga bases militares americanas e concentra forte presença de turistas e investidores internacionais.

Na manhã deste sábado, Estados Unidos e Israel lançaram um grande ataque contra o Irã, causando 201 mortes e ferindo 747 pessoas, segundo a imprensa iraniana. Explosões foram registradas na capital Teerã e em outras cidades do país.

Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio.

O Exército dos Estados Unidos informou que nenhum militar americano ficou ferido na ação. O governo americano afirmou ainda que os danos às bases militares dos EUA no Oriente Médio, após a retaliação iraniana, foram “mínimos”.

Morte de Khamenei 

Em publicação feita no perfil oficial da Casa Branca no X, o presidente Donald Trump confirmou a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Segundo Trump, a morte significa justiça a diversos países.

