Único hotel 7 estrelas do mundo, Burj Al Arab é atingido por drone iraniano
Área que tem hotéis luxuosos em Dubai é atingida por destroços. Para o governo local, a situação foi controlada imediatamente e não deixou feridos
Destroços de um drone interceptado pelos Emirados Árabes Unidos causaram um incêndio na parte externa do hotel de luxo Burj Al Arab, em Dubai, o único que possui 7 estrelas em todo o mundo. O incidente ocorreu neste sábado (28/2), em meio a um ataque entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.
pic.twitter.com/kdnrdgtrOp JUST IN: Iran strikes renowned Burj Al-Arab hotel in Dubai, UAE. #Dubai— Indian ???????? (@i_amdipak) February 28, 2026
Segundo o governo de Dubai, a situação foi controlada imediatamente e não deixou feridos. Drones lançados pelo Irã atingiram a região, onde hotéis de luxo ficam situados. Explosões foram ouvidas na cidade, que abriga bases militares americanas e concentra forte presença de turistas e investidores internacionais.
Na manhã deste sábado, Estados Unidos e Israel lançaram um grande ataque contra o Irã, causando 201 mortes e ferindo 747 pessoas, segundo a imprensa iraniana. Explosões foram registradas na capital Teerã e em outras cidades do país.
Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio.
O Exército dos Estados Unidos informou que nenhum militar americano ficou ferido na ação. O governo americano afirmou ainda que os danos às bases militares dos EUA no Oriente Médio, após a retaliação iraniana, foram “mínimos”.
Morte de Khamenei
Em publicação feita no perfil oficial da Casa Branca no X, o presidente Donald Trump confirmou a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Segundo Trump, a morte significa justiça a diversos países.