O anúncio de Trump sobre a morte do aiatolá Ali Khamenei

Segue abaixo o texto completo do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em sua plataforma Truth Social:

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, morreu. Isto não é apenas justiça para o povo do Irã, mas também para todos os grandes americanos e para as pessoas de muitos países ao redor do mundo que foram assassinadas ou mutiladas por Khamenei e sua gangue de capangas sedentos de sangue. Ele não pôde escapar de nossos sofisticados sistemas de inteligência e rastreamento e, graças à estreita colaboração com Israel, nem ele nem os outros líderes que foram mortos junto com ele puderam fazer nada. Esta é a maior oportunidade que o povo iraniano tem de recuperar seu país. Fomos informados de que muitos membros do CGRI (Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ndr.), do Exército e de outras forças de segurança e policiais já não querem lutar e estão buscando nossa imunidade. Como eu disse ontem à noite: 'Agora podem ter imunidade, mais tarde só terão a morte!'. Esperamos que o CGRI e a polícia se unam pacificamente aos patriotas iranianos e trabalhem juntos como uma unidade para devolver ao país a grandeza que ele merece. Esse processo deve começar em breve, já que não apenas Khamenei morreu, mas o país ficou, em apenas um dia, muito destruído e até mesmo arrasado. No entanto, os bombardeios intensos e precisos continuarão sem interrupção durante toda a semana ou pelo tempo que for necessário para alcançar nosso objetivo de PAZ EM TODO O ORIENTE MÉDIO E, DE FATO, EM TODO O MUNDO! Obrigado por sua atenção a este assunto.

PRESIDENTE DONALD J. TRUMP".

