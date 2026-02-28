Trump após ataques ao Irã: ‘Tudo que eu quero é liberdade para o povo’

Após coordenar um ataque ao Irã junto com Israel, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a operação tem o objetivo de levar “liberdade”.

“Tudo o que eu quero é liberdade para o povo”, afirmou, em entrevista ao The Washington Post, jornal estadunidense. “Eu quero uma nação segura, e é isso que vamos ter”.

O número de vítimas do ataque ainda é incerto. Na divulgação mais recente até a publicação desta matéria, a televisão estatal do Irã contabilizava 51 mortos.

Trump justifica ataques

Logo após a imprensa começar a noticiar o bombardeio, o líder americano fez post em sua rede social, a Truth Social, que segue os modelos do X (antigo Twitter), em que assume a autoria do ataque e o justifica.

“O nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças do regime iranianos. Um grupo vicioso de pessoas terríveis", argumentou.

Trump acusou o Irã de manter armamento nuclear, o que considerou uma ameaça ao povo dos EUA. "Sempre foi a política dos Estados Unidos, em particular da minha administração, que este regime terrorista nunca poderá ter uma arma nuclear".

