Assine
overlay
Início Internacional
EUA E ISRAEL X IRÃ

Trump após ataques ao Irã: ‘Tudo que eu quero é liberdade para o povo’

O número de vítimas do ataque ainda é incerto. Na divulgação mais recente até a publicação desta matéria, a televisão estatal do Irã contabilizava 51 mortos

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
28/02/2026 11:06

compartilhe

SIGA
x
Trump diz que ainda ‘está decidindo’ como será a sucessão na Venezuela
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos crédito: Platobr Politica

Após coordenar um ataque ao Irã junto com Israel, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a operação tem o objetivo de levar “liberdade”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Tudo o que eu quero é liberdade para o povo”, afirmou, em entrevista ao The Washington Post, jornal estadunidense. “Eu quero uma nação segura, e é isso que vamos ter”.

O número de vítimas do ataque ainda é incerto. Na divulgação mais recente até a publicação desta matéria, a televisão estatal do Irã contabilizava 51 mortos.

Leia Mais

Trump justifica ataques

Logo após a imprensa começar a noticiar o bombardeio, o líder americano fez post em sua rede social, a Truth Social, que segue os modelos do X (antigo Twitter), em que assume a autoria do ataque e o justifica.

“O nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças do regime iranianos. Um grupo vicioso de pessoas terríveis", argumentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Trump acusou o Irã de manter armamento nuclear, o que considerou uma ameaça ao povo dos EUA. "Sempre foi a política dos Estados Unidos, em particular da minha administração, que este regime terrorista nunca poderá ter uma arma nuclear".

Tópicos relacionados:

donald-trump eua ira israel liberdade trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay