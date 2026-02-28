Trump em 2011: 'Para ganhar eleição, Obama fará guerra com o Irã'

Após os ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã, neste sábado (28/2), comandados pelo presidente americano Donald Trump, internautas resgataram um post de 2011 em que o líder acusava o então presidente, Barack Obama, de usar a guerra contra o país persa como palanque eleitoral.

Na época, o empresário ainda não tinha entrado oficialmente para a política, mas usava o X (então Twitter) para fazer comentários, frequentemente criticando Obama, que estava no primeiro mandato e tentaria se reeleger em 2012.

“Para ser eleito, Barack Obama vai começar uma guerra contra o Irã”, diz o tuíte que mais repercutiu. Esse, contudo, não foi o único post de Trump nesse sentido. Em meio ao pleito de 2012, afirmou: “Agora que os números de Obama nas pesquisas estão em queda livre, fique de olho para um possível ataque à Líbia ou ao Irã. Ele está desesperado”.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2011

Já em 2013, Donald Trump escreveu: “Eu prevejo que o presidente Obama vai, em algum momento, atacar o Irã para se salvar!”.

Ataque dos EUA ao Irã

A previsão, contudo, não se concretizou. Após anos de tensão, em 2015, o governo Obama negociou um acordo nuclear com o Irã.

Por outro lado, foi o próprio Donald Trump quem coordenou, ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ataques ao Irã. Ainda não se sabe o número de vítimas, mas as Forças Armadas de Israel disseram ter atingido dezenas de alvos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças do regime iranianos. Um grupo vicioso de pessoas terríveis", argumentou Trump.

