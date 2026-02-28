Assine
EUA E ISRAEL X IRÃ

Trump em 2011: 'Para ganhar eleição, Obama fará guerra com o Irã'

Atual presidente dos EUA 'previu' diversas vezes que Obama usaria ataques ao Irã para se promover politicamente

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
28/02/2026 10:06

Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante um café da manhã de trabalho com governadores na Casa Branca, em Washington, DC, em 20 de fevereiro de 2026
Presidente dos EUA, Donald Trump crédito: MANDEL NGAN / AFP

Após os ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã, neste sábado (28/2), comandados pelo presidente americano Donald Trump, internautas resgataram um post de 2011 em que o líder acusava o então presidente, Barack Obama, de usar a guerra contra o país persa como palanque eleitoral.

Na época, o empresário ainda não tinha entrado oficialmente para a política, mas usava o X (então Twitter) para fazer comentários, frequentemente criticando Obama, que estava no primeiro mandato e tentaria se reeleger em 2012.

“Para ser eleito, Barack Obama vai começar uma guerra contra o Irã”, diz o tuíte que mais repercutiu. Esse, contudo, não foi o único post de Trump nesse sentido. Em meio ao pleito de 2012, afirmou: “Agora que os números de Obama nas pesquisas estão em queda livre, fique de olho para um possível ataque à Líbia ou ao Irã. Ele está desesperado”.

Já em 2013, Donald Trump escreveu: “Eu prevejo que o presidente Obama vai, em algum momento, atacar o Irã para se salvar!”.

Ataque dos EUA ao Irã

A previsão, contudo, não se concretizou. Após anos de tensão, em 2015, o governo Obama negociou um acordo nuclear com o Irã.

Por outro lado, foi o próprio Donald Trump quem coordenou, ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ataques ao Irã. Ainda não se sabe o número de vítimas, mas as Forças Armadas de Israel disseram ter atingido dezenas de alvos.

“O nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças do regime iranianos. Um grupo vicioso de pessoas terríveis", argumentou Trump.

