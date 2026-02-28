Sobe para 51 número de mortos em ataque a escola iraniana

Pelo menos 51 alunas morreram em um ataque atribuído a Israel em uma escola na província iraniana de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz, indicou uma autoridade provincial citada pela imprensa estatal.

"No ataque israelense com mísseis desta manhã contra uma escola primária de meninas no condado de Minab, 51 alunas morreram até o momento e 60 ficaram feridas", indicou o governador do condado.

O balanço anterior registava 24 mortos neste ataque, que as autoridades iranianas atribuíram a Israel, como parte da operação lançada com os Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/amj/meb/dbh/yr