Ao menos 28 morrem após grua cair sobre trem na Tailândia

Pelo menos 28 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando uma grua caiu sobre um trem de passageiros na Tailândia, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (14/1).

A grua era utilizada nas obras de um projeto ferroviário apoiado pela China. Sua queda provocou o descarrilamento do trem que circulava entre a capital, Bangcoc, e a província de Ubon Ratchathani, no nordeste do país.

Por volta das 9h locais (23h da noite anterior em Brasíila), Mitr Intrpanya, um morador de Nakhon Ratchasima, ao nordeste de Bangcoc, ouviu “um grande estrondo seguido de duas explosões”.

“Quando fui ver o que havia acontecido, encontrei a grua sobre um trem de passageiros de três vagões. O metal da grua parecia ter partido o segundo vagão ao meio”, declarou o homem de 54 anos.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram socorristas correndo em direção ao trem tombado em maio à fumaça e escombros.

O Ministério da Saúde informou 28 mortos e 64 pessoas hospitalizadas, sete delas em estado grave. “Uma grua desabou sobre um trem, que descarrilou e pegou fogo”, indicaram as autoridades da província em nota.

O ministro dos Transportes da Tailândia, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmou que 195 pessoas estavam a bordo.

As operações de resgate foram interrompidas temporariamente devido a um “vazamento de produtos químicos”, informou a polícia local, sem mencionar sua origem.

A grua era utilizada em uma obra para conectar Bangcoc a Kunming, no sul da China, via Laos. O empreendimento é parte da política de Pequim para as “novas rotas da seda”, destinada a melhorar seus intercâmbios comerciais e fortalecer sua influência.

Para evitar que essa ferrovia prejudique suas boas relações com os Estados Unidos, a Tailândia assume o custo total.

A China continua prestando assistência técnica, mas “parece que o trecho em questão está sendo construído por uma empresa tailandesa”, comentou o Ministério das Relações Exteriores chinês.

Trata-se da empresa Italian-Thai Development, segundo a China Railway Design, consultora do projeto.

“Esse tipo de acidente ocorre com muita frequência”, lamentou o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul. “Precisamos identificar a causa imediatamente. Os responsáveis terão que prestar contas”, acrescentou.