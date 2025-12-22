Assine
Morre um dos criadores de 'Call of Duty' em acidente de trânsito

22/12/2025 19:16

Vince Zampella, um dos cérebros do famoso game "Call of Duty", morreu em um acidente de trânsito, informou a imprensa americana nesta segunda-feira (22). 

Segundo a emissora NBC4, Zampella morreu no domingo em um acidente que sofreu com uma Ferrari em uma rodovia ao norte de Los Angeles. 

O estúdio de Zampella criou alguns dos jogos eletrônicos mais vendidos do mundo.

Zampella era conhecido por ser o cocriador da franquia "Call of Duty", em 2003, e fundador da Respawn Entertainment, o estúdio responsável pelos jogos "Titanfall", "Apex Legends" e "Star Wars Jedi". 

