Morre um dos criadores de 'Call of Duty' em acidente de trânsito
Vince Zampella, um dos cérebros do famoso game "Call of Duty", morreu em um acidente de trânsito, informou a imprensa americana nesta segunda-feira (22).
Segundo a emissora NBC4, Zampella morreu no domingo em um acidente que sofreu com uma Ferrari em uma rodovia ao norte de Los Angeles.
O estúdio de Zampella criou alguns dos jogos eletrônicos mais vendidos do mundo.
Zampella era conhecido por ser o cocriador da franquia "Call of Duty", em 2003, e fundador da Respawn Entertainment, o estúdio responsável pelos jogos "Titanfall", "Apex Legends" e "Star Wars Jedi".
