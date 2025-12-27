Assine
Secretário-geral da ONU comemora trégua entre Camboja e Tailândia

27/12/2025 11:27

O secretário-geral da ONU, António Guterres, comemorou, neste sábado (27), a trégua entre Camboja e Tailândia para encerrar semanas de confrontos mortais, anunciou seu porta-voz.

Guterres considerou que o cessar-fogo imediato anunciado pelos dois países é um passo positivo para "aliviar o sofrimento de civis, encerrar as hostilidades atuais e criar um ambiente propício para alcançar uma paz duradoura", afirmou o porta-voz Stephane Dujarric.

Tópicos relacionados:

camboja conflito diplomacia onu tailandia

