Secretário-geral da ONU comemora trégua entre Camboja e Tailândia
compartilheSIGA
O secretário-geral da ONU, António Guterres, comemorou, neste sábado (27), a trégua entre Camboja e Tailândia para encerrar semanas de confrontos mortais, anunciou seu porta-voz.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Guterres considerou que o cessar-fogo imediato anunciado pelos dois países é um passo positivo para "aliviar o sofrimento de civis, encerrar as hostilidades atuais e criar um ambiente propício para alcançar uma paz duradoura", afirmou o porta-voz Stephane Dujarric.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ksb/gv/val/mvl/fp/mvv