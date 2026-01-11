Assine
QUEDA DE AVIÃO

Acidente de avião deixa 6 mortos, incluindo cantor popular

Aeronave havia acabado de decolar, mas não conseguiu ganhar altitude e caiu em alta velocidade no aeródromo, perto de uma floresta, e incendiou-se

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/01/2026 08:24 - atualizado em 11/01/2026 09:59

Acidente de avião na Colômbia deixa 6 mortos, incluindo cantor popular Yeison Jiménez crédito: Ingelite/wikimedia commons

Seis pessoas morreram nesse sábado (10/01), incluindo o popular cantor Yeison Jiménez, quando o pequeno avião em que viajavam caiu logo após a decolagem no centro da Colômbia, informaram as autoridades. 

"Não há sobreviventes" do acidente, disse o coronel Álvaro Bello, da Diretoria de Aeronáutica Civil, à Rádio Caracol. 

Uma das vítimas era o cantor Yeison Jiménez, de 34 anos, confirmaram as autoridades. 

O artista de música popular colombiana, que mistura ritmos ranchera com corridos de influência mexicana, era muito conhecido no país, e algumas de suas canções, como "Aventurero" e "Guaro", acumularam milhões de visualizações no YouTube e no Spotify. 

O avião particular decolou do aeroporto de Paipa, município com cerca de 30.000 habitantes no departamento de Boyacá, por volta das 16h, horário local (18h em Brasília). Seu destino era a cidade de Medellín (noroeste). 

O Ministério dos Transportes afirmou em um comunicado à imprensa que o cantor e outros cinco ocupantes, incluindo o piloto, morreram perto do aeródromo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a aeronave decolando, mas sem conseguir ganhar altitude, e depois caindo em alta velocidade da pista. O pequeno avião caiu perto de uma floresta e foi consumido pelas chamas, como mostra outro vídeo. 

O Ministério Público anunciou posteriormente que abrirá uma investigação para determinar a causa do acidente. 

O instituto de medicina legal da Colômbia informou que os corpos serão transferidos para Bogotá, onde passarão por procedimentos de identificação. 

Nascido no pequeno município de Manzanares, no departamento de Caldas (noroeste), Jiménez teve uma ascensão meteórica na indústria do entretenimento e, em 2021, assinou contrato com uma gravadora afiliada à Universal Music. 

Seu último single, "Pedazos", foi lançado há quatro meses.

