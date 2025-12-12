Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Avião é transformado em hotel à beira do penhasco com paisagem deslumbrante

RF
Redação Flipar
  • O avião está localizado à beira de um elevado penhasco próximo à praia de Nyang-Nyang, na ilha de Bali.
    O avião está localizado à beira de um elevado penhasco próximo à praia de Nyang-Nyang, na ilha de Bali. Foto: Divulgação Private Jet Villa
  • Batizado de Private Jet Villa, o avião hotel tem apenas dois quartos.Mas possui outras instalações que completam o ambiente luxuoso
    Batizado de Private Jet Villa, o avião hotel tem apenas dois quartos.Mas possui outras instalações que completam o ambiente luxuoso Foto: Divulgação Private Jet Villa
  • O banheiro tem decoração em tons pastel e possui até uma banheira para que os hóspedes possam usufruir de momentos de relaxamento.
    O banheiro tem decoração em tons pastel e possui até uma banheira para que os hóspedes possam usufruir de momentos de relaxamento. Foto: Divulgação Private Jet Villa
  • A área verde ao redor do avião é bastante ampla e dos aposentos é possível avistar apenas poucas construções espalhadas pela região
    A área verde ao redor do avião é bastante ampla e dos aposentos é possível avistar apenas poucas construções espalhadas pela região Foto: Divulgação Private Jet Villa
  • A entrada do avião-hotel já é bem aprazível com uma decoração especial criada para que a recepção dos hóspedes cause uma ótima primeira impressão.
    A entrada do avião-hotel já é bem aprazível com uma decoração especial criada para que a recepção dos hóspedes cause uma ótima primeira impressão. Foto: Divulgação Private Jet Villa
  • Uma piscina dá um charme na parte externa, com um esquema de iluminação que vai brilhando com maior intensidade conforme a luz natural começa a diminuir.
    Uma piscina dá um charme na parte externa, com um esquema de iluminação que vai brilhando com maior intensidade conforme a luz natural começa a diminuir. Foto:
  • O hotel tem lareira, para aquecer quando o clima estiver mais frio, e um heliponto para facilitar a chegada dos hóspedes.
    O hotel tem lareira, para aquecer quando o clima estiver mais frio, e um heliponto para facilitar a chegada dos hóspedes. Foto: Divulgação Private Jet Villa
  • O hóspede pode até caminhar sobre a asa do avião, usufruindo do ar puro, com a brisa trazida do mar, e da paisagem natural. Uma experiência curiosa, inacessível para a maioria das pessoas.
    O hóspede pode até caminhar sobre a asa do avião, usufruindo do ar puro, com a brisa trazida do mar, e da paisagem natural. Uma experiência curiosa, inacessível para a maioria das pessoas. Foto: Divulgação Private Jet Villa
  • Em entrevista à CNN americana em 2023, quando lançou o hotel, o responsável pelo projeto, Felix Demin, disse que comprou o avião para realizar uma ideia única.
    Em entrevista à CNN americana em 2023, quando lançou o hotel, o responsável pelo projeto, Felix Demin, disse que comprou o avião para realizar uma ideia única. Foto: Divulgação Private Jet Villa
  • Para levar o Boeing 737 até o penhasco, a aeronave teve que ser desmontada. Cerca de 50 mil parafusos foram afrouxados.
    Para levar o Boeing 737 até o penhasco, a aeronave teve que ser desmontada. Cerca de 50 mil parafusos foram afrouxados. Foto: Divulgação Private Jet Villa
  • Bali é uma ilha da Indonésia muito procurada pelos turistas. Tem montanhas vulcânicas, florestas, arrozais, praias e recifes de coral. Tudo muito exuberante.
    Bali é uma ilha da Indonésia muito procurada pelos turistas. Tem montanhas vulcânicas, florestas, arrozais, praias e recifes de coral. Tudo muito exuberante. Foto: Cameron Kennedy wikimedia commons
  • Bali fica situada na extremidade ocidental do arquipélago das Pequenas Ilhas da Sonda, entre as ilhas de Java (a oeste) e de Lomboque (a leste).
    Bali fica situada na extremidade ocidental do arquipélago das Pequenas Ilhas da Sonda, entre as ilhas de Java (a oeste) e de Lomboque (a leste). Foto: Flominator wikimedia commons
  • Bali também é conhecida por seus retiros de ioga e meditação. O hinduísmo balinês mistura crenças locais com o hinduísmo das regiões continentais do Sudeste Asiático e da Ásia Meridional, além do Budismo.
    Bali também é conhecida por seus retiros de ioga e meditação. O hinduísmo balinês mistura crenças locais com o hinduísmo das regiões continentais do Sudeste Asiático e da Ásia Meridional, além do Budismo. Foto: CEphoto wikimedia commons
  • Enfim, o avião-hotel de luxo, além de ser uma atração por si só, está numa área privilegiada. Foi instalado numa ilha repleta de atrativos culturais, históricos e naturais, de beleza exótica e pulsante..
    Enfim, o avião-hotel de luxo, além de ser uma atração por si só, está numa área privilegiada. Foi instalado numa ilha repleta de atrativos culturais, históricos e naturais, de beleza exótica e pulsante.. Foto: Torbenbrinker wikimedia commons
  • Mas hospedar-se no avião-hotel vai custar uma boa grana. A diária custa 7 mil dólares.
    Mas hospedar-se no avião-hotel vai custar uma boa grana. A diária custa 7 mil dólares. Foto: Divulgação Private Jet Villa
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay