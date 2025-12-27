Assine
overlay
Início Nacional
Rio DE JANEIRO

Vídeo: avião de propaganda cai no mar em Copacabana

Acidente ocorreu por volta de 12h30 deste sábado (27/12), na altura do Posto 4. Bombeiros trabalham nas buscas

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
27/12/2025 15:22

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: avião de propaganda cai no mar em Copacabana e bombeiros fazem buscas
Acidente ocorreu no Posto 4, da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro: anda não há confirmação de feridos nem informações oficiais sobre quantas pessoas estavam a bordo crédito: Redes Socias/Reprodução

Um ultraleve caiu no mar na tarde deste sábado (27/12) em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 12h30, na altura do Posto 4, próximo à Rua Santa Clara.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Copacabana foi acionado às 12h34, poucos minutos após a queda da aeronave. Até o momento, não há confirmação de feridos nem informações oficiais sobre quantas pessoas estavam a bordo.

Leia Mais

Segundo as primeiras informações, o ultraleve realizava um serviço de publicidade no momento do acidente. As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram esclarecidas.

Veja as imagens:

Testemunhas relataram que, após atingir o mar, a aeronave afundou rapidamente. Uma pessoa que estava na praia afirmou que o resgate chegou ao local de forma imediata.

Para atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros mobilizou jets skis, equipes de mergulho e um helicóptero, que passaram a atuar na área onde o ultraleve caiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As buscas e a apuração das causas do acidente seguem em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente copacabana praia queda-de-aviao rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay