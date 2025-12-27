Vídeo: avião de propaganda cai no mar em Copacabana

Um ultraleve caiu no mar na tarde deste sábado (27/12) em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 12h30, na altura do Posto 4, próximo à Rua Santa Clara.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Copacabana foi acionado às 12h34, poucos minutos após a queda da aeronave. Até o momento, não há confirmação de feridos nem informações oficiais sobre quantas pessoas estavam a bordo.

Segundo as primeiras informações, o ultraleve realizava um serviço de publicidade no momento do acidente. As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram esclarecidas.

Veja as imagens:

Testemunhas relataram que, após atingir o mar, a aeronave afundou rapidamente. Uma pessoa que estava na praia afirmou que o resgate chegou ao local de forma imediata.

Para atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros mobilizou jets skis, equipes de mergulho e um helicóptero, que passaram a atuar na área onde o ultraleve caiu.

As buscas e a apuração das causas do acidente seguem em andamento.