Polícia prende suspeito de matar idoso no Natal em Pelotas (RS)

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de matar um idoso, de 87, em Pelotas (RS) na madrugada de 25 de dezembro.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que a prisão ocorreu no início da noite dessa sexta-feira (26/12) e não divulgou o nome do detido.

De acordo com a delegada Walquiria Meder, titular da DPHPP (Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa), a Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva a partir de provas reunidas durante a investigação.

A polícia não deu informações sobre os motivos do ataque contra o idoso, identificado como Antônio Valadão.

Agressão e morte

Câmeras de segurança registraram a agressão por volta das 2h no Bairro Dunas. As imagens mostram a vítima caminhando sozinha por uma rua quando um homem surge correndo por trás. Ao se aproximar, o suspeito salta e dá um chute nas costas do idoso, que cai de frente no chão.

Após a queda, o agressor deixa o local. A gravação mostra ainda carros e pessoas passando pela vítima caída no meio da rua. Quase quatro minutos depois, algumas pessoas se aproximam e retiram o idoso para a calçada.

Segundo a delegada Walkiria Meder, a principal linha de apuração aponta que o idoso pode ter morrido em decorrência da queda, após bater a cabeça no chão.

O corpo passou por perícia, e o laudo oficial que indicará a causa da morte deve ser divulgado nos próximos dias.