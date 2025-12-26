Assine
FATAL

Idoso de 87 anos morre após ser atacado com voadora no RS

A vítima caiu no chão e bateu a cabeça. Uma das possibilidades é que o idoso tenha sofrido traumatismo craniano

26/12/2025 18:49

Imagem meramente ilustrativa. O idoso não sobreviveu aos ferimentos causados pela voadora
Imagem meramente ilustrativa. O idoso não sobreviveu aos ferimentos causados pela voadora crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press.

Um idoso de 87 anos foi encontrado morto na madrugada do dia 25 de dezembro em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

O homem teria sido atacado pelas costas com uma "voadora". A vítima caminha por uma rua e é surpreendida com um golpe que combina salto com chute.

O suspeito agride o idoso e foge do local. A vítima, que não teve o nome divulgado, cai no chão e bate a cabeça. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, que o colocaram na calçada, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu às 2h10. A causa da morte ainda é investigada pelas autoridades. Uma das possibilidades é que o idoso tenha sofrido traumatismo craniano ao cair no chão.

O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A delegada responsável pela investigação, Walquiria Meder, disse ao UOL que a polícia não irá divulgar os detalhes do caso para não prejudicar a investigação.

