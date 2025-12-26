Idoso de 87 anos morre após ser atacado com voadora no RS
A vítima caiu no chão e bateu a cabeça. Uma das possibilidades é que o idoso tenha sofrido traumatismo craniano
compartilheSIGA
Um idoso de 87 anos foi encontrado morto na madrugada do dia 25 de dezembro em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O homem teria sido atacado pelas costas com uma "voadora". A vítima caminha por uma rua e é surpreendida com um golpe que combina salto com chute.
Leia Mais
O suspeito agride o idoso e foge do local. A vítima, que não teve o nome divulgado, cai no chão e bate a cabeça. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, que o colocaram na calçada, mas não resistiu aos ferimentos.
O crime ocorreu às 2h10. A causa da morte ainda é investigada pelas autoridades. Uma das possibilidades é que o idoso tenha sofrido traumatismo craniano ao cair no chão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Mulher atropelada e arrastada por 1 km morre após 25 dias internada
- Criança de 4 anos morre em piscina em centro esportivo
- Troca de tiros após perseguição deixa um morto e cinco detidos
O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A delegada responsável pela investigação, Walquiria Meder, disse ao UOL que a polícia não irá divulgar os detalhes do caso para não prejudicar a investigação.