RIO DE JANEIRO

Troca de tiros após perseguição deixa um morto e cinco detidos

Ação começou na Avenida Brasil e terminou na Zona Sul durante a madrugada deste domingo (21/12)

21/12/2025 13:09 - atualizado em 21/12/2025 13:12

Troca de tiros após perseguição deixa um morto e cinco detidos no Rio
A troca de tiros aconteceu na madrugada deste domingo (21/12) crédito: Tupi

Uma perseguição policial terminou com um criminoso morto, dois feridos e outros três detidos na Rua da Passagem, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A ação ocorreu na madrugada deste domingo (21/12), após troca de tiros com policiais militares.

O cerco começou na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram após desobedecerem a uma ordem de parada.

Como começou a perseguição policial?

De acordo com a corporação, os criminosos estavam em atitude suspeita dentro de um carro quando foram abordados por agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). Ao receber a ordem de parada, os ocupantes do veículo aceleraram e iniciaram a fuga.

O acompanhamento seguiu por diferentes vias da cidade até a chegada ao Bairro de Botafogo, já na Zona Sul.

O que aconteceu durante a abordagem final?

Na Rua da Passagem, houve uma nova tentativa de abordagem. Nesse momento, os suspeitos dispararam contra os policiais, que reagiram.

Após a troca de tiros, um criminoso morreu no local. Outros dois ficaram feridos, e três foram detidos.

O que foi apreendido na ação?

Os policiais apreenderam diversos materiais com o grupo, incluindo:

  • Dois revólveres
  • Uma réplica de fuzil
  • Cinco celulares
  • Um jammer, equipamento usado para bloqueio de sinal GPS
  • Um carro roubado

Segundo a Polícia Militar, os envolvidos pertencem a uma quadrilha do Complexo do Alemão especializada em roubos de veículos.

