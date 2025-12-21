Troca de tiros após perseguição deixa um morto e cinco detidos

Uma perseguição policial terminou com um criminoso morto, dois feridos e outros três detidos na Rua da Passagem, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A ação ocorreu na madrugada deste domingo (21/12), após troca de tiros com policiais militares.

O cerco começou na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram após desobedecerem a uma ordem de parada.

Como começou a perseguição policial?

De acordo com a corporação, os criminosos estavam em atitude suspeita dentro de um carro quando foram abordados por agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). Ao receber a ordem de parada, os ocupantes do veículo aceleraram e iniciaram a fuga.

O acompanhamento seguiu por diferentes vias da cidade até a chegada ao Bairro de Botafogo, já na Zona Sul.

O que aconteceu durante a abordagem final?

Na Rua da Passagem, houve uma nova tentativa de abordagem. Nesse momento, os suspeitos dispararam contra os policiais, que reagiram.

Após a troca de tiros, um criminoso morreu no local. Outros dois ficaram feridos, e três foram detidos.

O que foi apreendido na ação?

Os policiais apreenderam diversos materiais com o grupo, incluindo:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dois revólveres

Uma réplica de fuzil

Cinco celulares

Um jammer, equipamento usado para bloqueio de sinal GPS

Um carro roubado

Segundo a Polícia Militar, os envolvidos pertencem a uma quadrilha do Complexo do Alemão especializada em roubos de veículos.