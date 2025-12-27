Jovem sente falta de ar, tenta pedir ajuda e morre em condomínio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma jovem de 26 anos morreu após passar mal dentro do próprio carro, na garagem do condomínio onde morava, em Itajaí (SC). Kelly Larissa Chiele tentou sair sozinha para buscar atendimento médico, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória antes de conseguir ajuda. O caso aconteceu na segunda-feira (22/12), mas ganhou repercussão nas redes sociais neste sábado (27/12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Kelly já estava desacordada quando o socorro chegou ao local. As equipes tentaram reanimá-la por 27 minutos, sem sucesso. De acordo com o namorado da jovem, ela conseguiu ligar para a sogra pouco antes de desmaiar.

A sogra correu até o condomínio, mas encontrou a jovem já sem vida, caída no carro com a porta aberta.

“Quando minha mãe chegou, ela já estava desmaiada, com os dedos e a boca roxos. Minha mãe gritou por ajuda, chamaram o Samu, mas não deu tempo”, relatou o namorado ao G1.

Kelly trabalhava como recepcionista em uma academia, onde o namorado atua como instrutor. Ela sonhava em iniciar, em breve, o curso de educação física. Segundo ele, a jovem não tinha histórico de problemas de saúde.

“Foi algo do nada. Ela sentiu falta de ar e dor na quinta-feira e no domingo. Como eu estava com ela, acalmei e passou. Não imaginamos que fosse algo grave. Na segunda, eu disse para ela procurar um médico”, contou.

Ainda segundo o relato, Kelly decidiu sair sozinha para buscar atendimento, mas acabou passando mal dentro do carro, que estava estacionado na garagem do prédio.

Despedida precoce

Natural do Rio Grande do Sul, Kelly vivia sozinha em Itajaí. Os pais moram em Farroupilha (RS), onde ocorreu o velório, na quarta-feira (24/12). O sepultamento foi realizado na véspera de Natal, também na cidade gaúcha.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte precoce da jovem. O irmão de Kelly publicou uma mensagem emocionada. “O silêncio da sua partida aperta o peito e deixa uma dor que palavras não conseguem explicar. Com apenas 26 anos você se foi, deixando um vazio imenso e uma saudade infinita”, escreveu.

Descrita como alegre, sorridente e cheia de planos, Kelly gostava de dançar, cantar e treinar. Era apaixonada pela cadela Cacau, uma golden retriever que aparecia com frequência em suas publicações.

“Ela nunca fez mal a ninguém. Era a mulher da minha vida, minha companheira, parceira para tudo”, disse o namorado.