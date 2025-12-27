Assine
overlay
Início Nacional
FOGO

Incêndio atinge Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h50. Cinco equipes, com cerca de 15 profissionais, trabalharam no local

Publicidade
Carregando...
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
27/12/2025 13:26

compartilhe

SIGA
x
Incêndio atinge unidade de Perdizes, São Paulo, do Hospital Albert Einsten
Incêndio atinge unidade de Perdizes, São Paulo, do Hospital Albert Einstein crédito: Divulgação/Hospital Albert Einsten

Um incêndio atingiu, na manhã deste sábado (27/12), o 4º andar do Hospital Israelita Albert Einstein, na unidade de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. O fogo já foi controlado, e o acesso ao hospital, liberado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h50. Cinco equipes, com cerca de 15 profissionais, trabalharam no local.

Leia Mais

De acordo com informações preliminares, o incêndio começou em um ar-condicionado portátil. Pacientes precisaram ser retirados do andar afetado. Para liberar a entrada no hospital, os bombeiros fizeram a ventilação do prédio, procedimento usado para retirar a fumaça.

A assessoria da unidade hospitalar afirmou que a situação "foi algo pontual e controlada". Também informou que o incêndio ocorreu em uma sala administrativa, devido a um curto circuito. A assessoria ainda reforçou que não houve vítimas e que a evacuação do hospital foi realizada por medidas de segurança. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja a nota do hospital na integra

"Um curto-circuito em sala administrativa causou um princípio de incêndio que foi controlado de imediato. A área não é acessada por pacientes, mas devido ao excesso de fumaça, a unidade foi evacuada. Não houve qualquer impacto em pacientes".

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros hospital-albert-einstein incendio sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay