Incêndio atinge Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Um incêndio atingiu, na manhã deste sábado (27/12), o 4º andar do Hospital Israelita Albert Einstein, na unidade de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. O fogo já foi controlado, e o acesso ao hospital, liberado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h50. Cinco equipes, com cerca de 15 profissionais, trabalharam no local.

De acordo com informações preliminares, o incêndio começou em um ar-condicionado portátil. Pacientes precisaram ser retirados do andar afetado. Para liberar a entrada no hospital, os bombeiros fizeram a ventilação do prédio, procedimento usado para retirar a fumaça.

A assessoria da unidade hospitalar afirmou que a situação "foi algo pontual e controlada". Também informou que o incêndio ocorreu em uma sala administrativa, devido a um curto circuito. A assessoria ainda reforçou que não houve vítimas e que a evacuação do hospital foi realizada por medidas de segurança.

Veja a nota do hospital na integra

"Um curto-circuito em sala administrativa causou um princípio de incêndio que foi controlado de imediato. A área não é acessada por pacientes, mas devido ao excesso de fumaça, a unidade foi evacuada. Não houve qualquer impacto em pacientes".