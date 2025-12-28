Assine
overlay
Início Internacional
TRAGÉDIA

Acidente com trem interoceânico deixa 13 mortos e 98 feridos no México

Trem fazia a rota do chamado Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec, que liga o Golfo do México ao Pacífico e costuma transportar carga e passageiros

Publicidade
Carregando...
AF
AFP FTP
AF
AFP FTP
Repórter
28/12/2025 23:34 - atualizado em 29/12/2025 00:00

compartilhe

SIGA
x
Trem interoceânico descarrila em Nizanda, no México
Trem interoceânico descarrila no México crédito: Fuerza Informatica Azteca/Reprodução/Redes sociais

Pelo menos 13 pessoas morreram, e 98 ficaram feridas, neste domingo (28/12) em um acidente de trem no estado de Oaxaca, no Sul do México, informaram as autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O trem, com 250 pessoas a bordo, havia partido de Salina Cruz, em Oaxaca, na costa do Pacífico, e seguia para Coatzacoalcos, no estado de Veracruz, no Golfo do México.

Leia Mais

"Em decorrência deste acidente, 139 pessoas estão fora de perigo, 98 ficaram feridas (...), e, lamentavelmente, 13 pessoas perderam a vida", disse em comunicado a Marinha do México, que opera a linha ferroviária.

Mais cedo, a Marinha havia indicado um "acidente ferroviário na altura de Nizanda, Oaxaca". "Ocorreu o descarrilamento da locomotiva principal" do trem, detalhou.

Também disse que estava colaborando com as autoridades de transporte para "determinar as causas dos fatos" e recuperar a operacionalidade da ferrovia.

Trem interoceânico 

O trem fazia a rota do chamado Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec, que liga o Golfo do México ao Pacífico e costuma transportar carga e passageiros. A via foi inaugurada em 2023.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Trata-se de uma das obras de infraestrutura mais importantes do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de uma estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico no sudeste do México.

Tópicos relacionados:

acidente mexico mortos transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay