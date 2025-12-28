China anuncia manobras militares esta semana ao redor de Taiwan

A China anunciou nesta segunda-feira (29, noite de domingo no Brasil) que realizaria “grandes” exercícios militares na terça-feira ao redor de Taiwan, que incluirão atividades com fogo real em cinco zonas marítimas e aéreas próximas à ilha autogovernada que Pequim reivindica como sua.

“A partir de 29 de dezembro, o Comando do Teatro Oriental do EPL (Exército Popular de Libertação) mobilizará tropas do exército, da marinha, da força aérea e da força de foguetes para realizar manobras militares conjuntas denominadas ‘Missão Justiça 2025’”, afirmou em comunicado o porta-voz militar coronel Shi Yi.

Em um comunicado separado, o EPL exibiu um mapa com cinco grandes zonas ao redor de Taiwan, onde “serão organizadas atividades com fogo real” das 8h às 18h de terça-feira (00h00 às 10h00 GMT).

“Por razões de segurança, recomenda-se que qualquer navio ou aeronave não relacionados evitem ingressar nas águas e no espaço aéreo acima mencionados”, acrescenta o comunicado.

A mobilização em larga escala ocorre após semanas de tensões entre a China e o Japão, iniciadas por comentários que sugerem um potencial apoio japonês a Taiwan no caso de um futuro conflito armado.

Também ocorre após a mais recente venda de armas dos Estados Unidos a Taiwan, a qual provocou uma resposta irada de Pequim, que na semana passada impôs sanções contra 20 empresas bélicas dos Estados Unidos.

As manobras desta semana são “um firme alerta contra as forças separatistas pela independência de Taiwan” e constituem “uma ação legítima e necessária para salvaguardar a soberania e a unidade nacional da China”, acrescentou Shi no comunicado.

