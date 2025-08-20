Vídeo impressionante flagra colisão entre trem e carreta de gás

Uma carreta de gás natural foi atingida por um trem em uma passagem de nível em Paraíba do Sul (RJ), na manhã desta quarta-feira (20). O acidente ocorreu após o caminhão parar sobre os trilhos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o maquinista acionando a buzina diversas vezes para alertar o motorista da carreta, que permaneceu com o veículo parado.

Sem conseguir frear, a locomotiva atingiu a traseira do caminhão, que foi arremessado contra árvores e o muro de uma propriedade antes de tombar. O impacto gerou uma nuvem de areia, que também aparece na gravação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As imagens mostram ainda o momento em que um pedestre , que caminhava na calçada próxima ao local, quase foi atingido, mas conseguiu se afastar rapidamente.