Assine
overlay
Início Nacional
ACIDENTE FERROVIÁRIO

Vídeo impressionante flagra colisão entre trem e carreta de gás

Acidente ocorreu porque caminhão parou sobre os trilhos em passagem de nível em Paraíba do Sul (RJ), na manhã desta quarta-feira (20)

Publicidade
Carregando...
BU
Bia Urgal - Rádio Tupi
BU
Bia Urgal - Rádio Tupi
Repórter
20/08/2025 10:19 - atualizado em 20/08/2025 10:26

compartilhe

Siga no
x
Vídeo impressionante flagra colisão entre trem e carreta de gás; pedestre escapou
Vídeo impressionante flagra colisão entre trem e carreta de gás; pedestre escapou crédito: reprodução/redes sociais

Uma carreta de gás natural foi atingida por um trem em uma passagem de nível em Paraíba do Sul (RJ), na manhã desta quarta-feira (20). O acidente ocorreu após o caminhão parar sobre os trilhos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o maquinista acionando a buzina diversas vezes para alertar o motorista da carreta, que permaneceu com o veículo parado.

Sem conseguir frear, a locomotiva atingiu a traseira do caminhão, que foi arremessado contra árvores e o muro de uma propriedade antes de tombar. O impacto gerou uma nuvem de areia, que também aparece na gravação.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As imagens mostram ainda o momento em que um pedestre , que caminhava na calçada próxima ao local, quase foi atingido, mas conseguiu se afastar rapidamente.

Tópicos relacionados:

colisao rio-de-janeiro trem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay