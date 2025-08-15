Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Acidente de trem deixa um morto e vários feridos na Dinamarca

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/08/2025 15:33

compartilhe

Siga no

A colisão entre um trem e um veículo agrícola na Dinamarca deixou um morto e vários feridos, informou a polícia nesta sexta-feira (15), sem detalhar a gravidade das lesões.

"Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em um acidente rodoviário perto de Bjerndrup", no sudoeste do país, escreveu a polícia em um comunicado.

Duas pessoas foram transferidas em helicóptero, declarou sem fornecer mais detalhes sobre seu estado.

O acidente, que não teve a causa especificada, envolveu um trem de alta velocidade e um veículo agrícola.

A agência ferroviária nacional, Banedanmark, indicou no X que a colisão ocorreu em um cruzamento.

Segundo a mídia local, pelo menos dois vagões do trem na rota entre Copenhague e Sønderborg descarrilaram.

A empresa ferroviária DSB, que operava o trem, afirmou que havia cerca 95 anos a bordo, incluindo alunos de uma escola de Sønderborg, informou à imprensa.

cbw/emp/hgs/pb/yr/am

Tópicos relacionados:

acidente dinamarca policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay