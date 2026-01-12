Nostradamus, São Malaquias e mais: outras profecias famosas para 2026

As previsões atribuídas a Baba Vanga para 2026, que apontam para um grande conflito e até contato com vida extraterrestre, despertaram uma onda de curiosidade em todo o mundo. A vidente búlgara, no entanto, não é a única figura histórica cujas supostas visões sobre o futuro continuam a gerar debates, embora não existam registros escritos que comprovem suas previsões. Outros nomes e textos antigos também oferecem vislumbres enigmáticos sobre o que os próximos anos podem reservar.

Nesse cenário, Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, é talvez o mais famoso. Em seu livro “As Profecias”, publicado no século XVI, o boticário francês escreveu centenas de quadras poéticas que, segundo intérpretes, preveem eventos globais. Suas previsões são vagas e abertas a múltiplas interpretações, o que as mantém relevantes ao longo dos séculos.

Para o período próximo a 2026, estudiosos de sua obra apontam para versos que sugerem instabilidade geopolítica na Europa e a ascensão de novas potências. Uma das quadras de Nostradamus ainda fala em “sete meses de grande guerra”, com “pessoas mortas pelo mal".

As quadras também mencionam eventos climáticos extremos (calor extremo, mar aquecido), conflitos marítimos, crises financeiras e possíveis avanços tecnológicos que poderiam alterar drasticamente a sociedade. A falta de datas específicas, porém, torna impossível confirmar qualquer uma dessas leituras.

A profecia dos Papas

Outro texto que atrai atenção é a “Profecia dos Papas”, atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. O documento consiste em uma lista de 112 lemas em latim que descreveriam cada um dos papas da Igreja Católica, a partir de Celestino II. O lema 'De Gloria Olivae' (Da glória da oliveira) é tradicionalmente associado ao papa Bento XVI, o penúltimo da lista. Há debate sobre onde o papa Francisco se encaixaria na profecia: alguns interpretavam que ele já seria o último papa ('Petrus Romanus'), enquanto outros sugerem que ele seria um pontífice não previsto na lista original.

O último lema da lista é “Petrus Romanus” (Pedro, o Romano), que, segundo a profecia, lideraria a Igreja durante um período de grande tribulação que culminaria na destruição de Roma. Com a morte de Francisco no ano passado e a nomeação do papa Leão XIV, o debate sobre a profecia voltou à tona e a especulação sobre o cumprimento dessa antiga previsão ganha força entre os interessados no tema.

Além de Nostradamus e São Malaquias, existem outras tradições e textos que abordam o futuro, muitas vezes com temas semelhantes de transformação e crise. A interpretação do “Terceiro Segredo de Fátima” também é frequentemente revisitada por fiéis que buscam sinais sobre os tempos atuais. Embora careçam de comprovação, essas profecias refletem uma busca humana constante por respostas em tempos de incerteza.

