Além de Baba Vanga: 5 outros profetas que marcaram a história

A fama de Baba Vanga cresce à medida que 2026 se aproxima, ano para o qual a vidente búlgara teria previsto de desastres naturais a tensões geopolíticas. Mas ela não foi a única a cativar a imaginação popular com visões sobre o futuro. Ao longo dos séculos, outras figuras também ganharam notoriedade por suas supostas habilidades premonitórias.

De médicos a religiosos, esses personagens deixaram um legado de textos e lendas que continuam a intrigar e gerar debates. Conheça cinco profetas que, assim como Vanga, marcaram a história com suas previsões.

Nostradamus

Talvez o vidente mais famoso da história, Michel de Nostredame, ou Nostradamus, foi um médico e astrólogo francês do século XVI. Sua obra mais conhecida, “As Profecias” (Les Prophéties), é uma coleção de quadras poéticas organizadas em centúrias que supostamente preveem eventos futuros. A linguagem vaga e simbólica de seus escritos permite múltiplas interpretações, associando suas previsões a acontecimentos como a Revolução Francesa, a ascensão de Adolf Hitler e até os ataques de 11 de setembro.

Edgar Cayce

Conhecido como o “profeta adormecido”, Edgar Cayce foi um místico norte-americano que viveu entre 1877 e 1945. Ele realizava leituras psíquicas em estado de transe, respondendo a perguntas sobre saúde, reencarnação e eventos mundiais. Suas previsões incluíam grandes mudanças geológicas na Terra, como o desaparecimento de partes da Califórnia, e o desenvolvimento de novas tecnologias de energia. Muitas de suas sessões foram transcritas e são estudadas até hoje por seus seguidores.

Mãe Gilda de Ogum

No Brasil, Gilda de Ogum, ialorixá fundadora do terreiro Ilê Axé Abassá de Ogum, em Salvador, ficou conhecida por um trágico episódio de intolerância religiosa. Após ter sua imagem usada de forma indevida por um jornal de uma igreja neopentecostal em 1999, sua saúde se deteriorou rapidamente. Sua morte, ocorrida em janeiro de 2000, foi vista por muitos como o cumprimento de uma previsão de que ela não suportaria a humilhação, transformando-a em um símbolo da luta contra o racismo religioso no país.

Rasputin

Grigori Rasputin foi um místico russo com enorme influência sobre a família do czar Nicolau II. Suas previsões eram sombrias e, muitas vezes, precisas. Ele teria alertado o czar sobre a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, afirmando que o ato levaria ao fim do império. Rasputin também teria previsto seu próprio assassinato e a queda da dinastia Romanov, que de fato ocorreu menos de um ano após sua morte em dezembro de 1916.

Joanna Southcott

Uma autoproclamada profetisa inglesa que viveu entre os séculos XVIII e XIX, Joanna Southcott atraiu milhares de seguidores com suas visões apocalípticas. Ela afirmava ser a “Mulher do Apocalipse” e deixou uma caixa de madeira selada contendo profecias que, segundo ela, só deveria ser aberta em um momento de crise nacional na Inglaterra e na presença de 24 bispos. Aos 64 anos, declarou estar grávida do novo Messias, mas morreu meses depois sem dar à luz.

