Nostradamus x Baba Vanga: o que os dois maiores videntes previram?

Dois nomes dominam o imaginário popular quando o assunto é prever o futuro: Nostradamus e Baba Vanga. Enquanto as supostas visões da vidente búlgara para os próximos anos ganham destaque, surge a comparação com o boticário francês do século XVI. Ambos se tornaram as maiores referências em profecias, mas seus métodos e o alcance de suas previsões são bastante distintos.

Baba Vanga, que morreu em 1996, ficou conhecida por previsões mais diretas e ligadas a eventos do século XX e XXI. A ela são atribuídas por seguidores visões sobre o desastre de Chernobyl, a morte da princesa Diana e os ataques de 11 de setembro, embora não existam registros escritos diretos dessas previsões. Suas profecias costumam ser datadas, o que gera grande expectativa e apreensão a cada ano.

Vale ressaltar que Baba Vanga era semi-analfabeta e não deixou registros escritos de suas profecias. Tudo que se conhece foi documentado por terceiros, muitas vezes após sua morte, e pessoas que conviveram com ela afirmam que algumas dessas profecias nunca foram feitas por ela.

Já Michel de Nostredame, o Nostradamus, publicou sua obra mais famosa, "As Profecias", em 1555. Seus textos são escritos em quadras poéticas e enigmáticas, repletas de metáforas. Essa linguagem ambígua permite que suas palavras sejam interpretadas e adaptadas a diferentes épocas, o que explica sua longevidade.

Estudiosos e seguidores interpretam suas quadras como referências à Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, além das bombas atômicas. Diferente de Vanga, suas visões não possuem um calendário claro, sendo analisadas por estudiosos que tentam encaixá-las em acontecimentos históricos.

Estilos opostos, mesmo fascínio

A principal diferença entre os dois está no estilo. Baba Vanga narrava suas visões de forma mais objetiva, como quem descreve uma cena. Por ter vivido em uma era de comunicação de massa, seus relatos se espalharam rapidamente. Suas previsões para o futuro próximo, como a menção a uma Terceira Guerra Mundial, geram um impacto imediato, embora previsões anteriores atribuídas a ela sobre uma Terceira Guerra Mundial em 2010 não tenham se concretizado.

Nostradamus, por outro lado, usava uma linguagem cifrada para, possivelmente, escapar da perseguição da Inquisição. Suas quadras são um quebra-cabeça que fascina pela possibilidade de decifração. O apelo está no mistério e na busca por respostas em textos com quase 500 anos.

Em comum, as figuras compartilham a capacidade de abordar temas universais que assombram a humanidade: grandes guerras, desastres naturais, crises políticas e transformações sociais profundas. A falta de provas concretas e a natureza vaga de muitas previsões são o que, ironicamente, garantem que ambos permaneçam relevantes. A cada novo evento global, seus nomes e textos são revisitados em busca de um sentido ou aviso prévio, mesmo sem evidências concretas que comprovem a veracidade das previsões atribuídas a eles.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.