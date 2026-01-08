Baba Vanga: as principais previsões da vidente para 2026

As supostas profecias de Baba Vanga para 2026 voltaram a capturar a atenção do público, trazendo uma mistura de curiosidade e apreensão. A famosa mística búlgara, que faleceu em 1996, teria deixado uma série de previsões que apontam para eventos globais marcantes, gerando debates sobre o futuro do planeta e o rumo da humanidade.

Conhecida como "Nostradamus dos Bálcãs", seu nome de batismo era Vangelia Pandeva Gushterova. Ela perdeu a visão na adolescência após um acidente e, segundo relatos, foi a partir desse evento que começou a ter visões sobre o futuro. Suas profecias, transmitidas oralmente e de forma enigmática, continuam a ser interpretadas por seguidores em todo o mundo.

É importante ressaltar que não existe nenhuma compilação oficial ou registro documental deixado por Baba Vanga. A maioria das profecias atribuídas a ela circula por meio de relatos orais e interpretações, sem qualquer tipo de autenticação, o que leva especialistas a recomendarem ceticismo.

O que esperar de 2026

Uma das previsões mais alarmantes para 2026 aponta para uma série de desastres naturais globais. A profecia menciona terremotos, erupções vulcânicas e eventos climáticos extremos que poderiam afetar até 8% da superfície terrestre, causando devastação em larga escala.

Terceira Guerra Mundial e Crise Econômica

No cenário geopolítico, a vidente teria previsto o início de uma Terceira Guerra Mundial nos primeiros meses de 2026. O conflito envolveria grandes potências mundiais, com possíveis estopins como a anexação de Taiwan pela China e um confronto direto entre Estados Unidos e Rússia. Essa guerra se espalharia por múltiplos continentes, desencadeando uma grande recessão econômica global, com colapso de sistemas monetários e alta inflação.

Contato Extraterrestre e Domínio da IA

Duas das previsões mais viralizadas para 2026 são de natureza tecnológica e cósmica. A primeira indica que uma grande nave espacial entraria na atmosfera terrestre em novembro, marcando o primeiro contato oficial da humanidade com uma civilização alienígena.

A segunda profecia alerta que a inteligência artificial (IA) começaria a dominar e substituir decisões humanas em 2026, exercendo um controle crescente sobre diversos setores da sociedade, desde a economia até a governança.

