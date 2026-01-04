Assine
overlay
Início Internacional
após ataques

Colômbia reforça fronteira com 30 mil soldados após crise na Venezuela

Medidas ocorrem após os EUA capturarem o ditador venezuelano, Nicolás Maduro

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
04/01/2026 19:46

compartilhe

SIGA
x
Soldado colombiano caminha próximo a tanque em Cúcuta, na fronteira com a Venezuela
Soldado colombiano caminha próximo a tanque em Cúcuta, na fronteira com a Venezuela crédito: Schneyder Mendoza/AFP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Colômbia ativou um mecanismo de ajuda humanitária na fronteira com a Venezuela. Além disso, o país vai direcionar 30 mil soldados para a fronteira com o país. Medidas ocorrem após os EUA capturarem o ditador venezuelano, Nicolás Maduro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ministério da Defesa ativou plano de ajuda humanitária neste domingo (04). Pedro Sánchez, ministro da Defesa da Colômbia, confirmou a ativação de cinco PMUs (Puestos de Mando Unificado), usados para emergências e ordem pública, em Cúcuta, na fronteira com a Venezuela.

Leia Mais

30 mil soldados foram designados para a fronteira com a Venezuela. A Colômbia divide 2.200 km de fronteira com o país de Maduro.

Maior ponto de atenção é a região de Catatumbo, no norte do departamento de Santander. Do total do efetivo, 11 mil ficarão na região, que é conhecida por economia ilegal, condições sociais precárias e presença de grupos armados, como a facção El Tren de Aragua, segundo o jornal colombiano El Tiempo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ideia é intensificar vigilância de fronteiras devido à crise política na Venezuela. Desde 2014, cidadãos venezuelanos passaram a migrar para a Colômbia devido à crise política e financeira. Só em 2017, cerca de 1 milhão de venezuelanos foram para o país vizinho. Brasil também foi uma das rotas de fuga para cidadãos insatisfeitos.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay