Príncipe William fatura milhões com o Ducado da Cornualha; saiba o valor

O salário anual do Príncipe William, 42, referente a 2025, foi divulgado em um relatório oficial da realeza.





O QUE ACONTECEU

Em seu segundo ano à frente do Ducado da Cornualha, o Príncipe de Gales acumulou milhões de dólares. O cargo de Príncipe de Gales garante ao herdeiro do trono acesso a recursos financeiros consideráveis.

Segundo um relatório de junho de 2025, o Príncipe William recebeu US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 159 milhões) referente ao segundo ano de rendimentos do Ducado da Cornualha. O Ducado é uma propriedade e título que ele herdou quando seu pai, o Rei Charles, subiu ao trono em 2022.

O Ducado da Cornualha divulgou seu Relatório Anual Integrado de 2025 no início deste ano, mostrando um superávit distribuível de £ 22,9 milhões (US$ 30,9 milhões / cerca de R$ 164 milhões) para o ano fiscal 2024-2025, o segundo de William como Duque da Cornualha. Esse valor cobre despesas oficiais, filantrópicas e pessoais do Príncipe, da Duquesa Kate Middleton e de seus três filhos.

Como membro ativo da família real, o Príncipe de Gales não recebe um salário tradicional. "Em vez disso, suas despesas anuais são em grande parte cobertas pelo Ducado da Cornualha", uma propriedade criada pelo Rei Eduardo III em 1337 para financiar o herdeiro do trono. Avaliada em mais de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,3 bilhões), a propriedade inclui 130.000 acres distribuídos em 23 condados da Inglaterra e País de Gales, com terras, fazendas, residências e outros bens destinados a sustentar o herdeiro e sua família.