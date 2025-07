Prima dos príncipes William e Harry é encontrada morta aos 20 anos

AM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rosie Roche, prima dos príncipes William e Harry e descendente da nobreza britânica, foi encontrada morta na última segunda-feira (14).

A jovem, de apenas 20 anos, era neta do Barão de Fermoy, Edmund Roche, tio da princesa Diana (1961-1997). O Barão era irmão da mãe de Diana, Frances Shand Kydd, morta em 2004.

Segundo o TMZ, Rosie foi encontrada pela mãe em seu quarto, ao lado de uma arma de fogo. A jovem estava arrumando as malas para viajar com as amigas.

A polícia inglesa trabalha com a hipótese de suicídio. Em entrevista ao The Sun, o coronel Grant Davies falou que a polícia considera a morte "não-suspeita" e que "não houve o envolvimento de terceiros."

Não há informações sobre a quem pertencia a arma ou como a jovem teve acesso.

Rosie era estudante de literatura na universidade de Durham. Segundo a imprensa britânica, o funeral será reservado à família.