‘Príncipe adormecido’ morre depois de ficar em coma por 20 anos

O príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud, de 36 anos, bisneto do rei Abdulaziz — fundador da Arábia Saudita —, morreu após passar quase duas décadas em coma. A informação foi confirmada no último sábado (19/7) pelo pai dele, o príncipe Khaled bin Talal Al Saud, em uma publicação nas redes sociais.

“Com corações cheios de fé no decreto e destino de Allah, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte do nosso amado filho”, escreveu.

Conhecido como o “príncipe adormecido”, Al-Waleed sofreu um grave acidente de carro em 2005, em Londres, quando tinha apenas 16 anos. Desde então, permaneceu internado na Cidade Médica Rei Abdulaziz, em Riad, capital saudita, sendo alimentado por sonda e dependente de aparelhos para sobreviver.

Segundo o jornal Roya News, diversos médicos sugeriram, ao longo dos anos, desligar os equipamentos de suporte vital. No entanto, a família recusou a medida, mantendo a esperança de recuperação.

Em 2019, pequenos movimentos nos dedos e na cabeça chegaram a ser registrados, mas não houve melhora significativa no quadro de consciência.

Al-Waleed estudava em um colégio militar na época do acidente e sonhava seguir carreira nas forças armadas. Em abril deste ano, completou 36 anos.

Líderes islâmicos de diversas vertentes também manifestaram pesar. Em nota oficial, o Conselho Global de Imames (GIC) declarou lamentou a morte do príncipe.

“De fato, pertencemos a Allah, e de fato a Ele retornaremos. O GIC expressa sinceras condolências e profunda solidariedade ao Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz, a Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman e à estimada Família Real pelo falecimento de Sua Alteza Real o príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud”, disse, em nota.