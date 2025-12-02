Huawei lança 'Labubu' com IA emocional — e produto some em minutos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Huawei lançou, nessa segunda-feira (1°/12), na China, um bichinho de pelúcia inteligente, equipado com inteligência artificial e projetado para oferecer companhia, conforto e até suporte emocional. O Smart Hanhan, uma espécie de Labubu emocional, esgotou minutos depois do lançamento.

Apesar da aparência de brinquedo, o produto tem alta tecnologia. O dispositivo é revestido de pelúcia, tem estrutura de silicone e plástico maleável, e inclui até uma alça no topo, permitindo que seja usado como chaveiro ou pendurado em mochilas, como o Labubu.

Com dimensões compactas (80 x 68 x 82 mm, sem as patas) e apenas 140 gramas, ele pode ser carregado por pessoas de todas as idades. O diferencial do Hanhan está em seu “cérebro”: um sistema de IA capaz de manter conversas naturais, interpretar o contexto das falas e até perceber mudanças emocionais pela voz do usuário.

Na Huawei Mall, loja oficial da marca, as três cores disponíveis esgotaram rapidamente. Cada um deles custa 399 yuans (aprox. R$ 300). O Smart Hanhan está disponível apenas na China. A Huawei não comentou sobre o lançamento internacional.

Diversos estímulos

A Huawei afirma que o bichinho responde de forma “personalizada e natural” a estímulos de voz, toque e movimento — sem qualquer botão físico.

Ele reage de diversas maneiras:

Toque: carinhos na cabeça deixam suas expressões mais animadas;

Movimento: agitá-lo faz seus olhos demonstrarem empolgação;

Voz: responde de forma mais cuidadosa quando detecta tristeza ou cansaço no usuário.

O objetivo, segundo a marca, é criar uma experiência de interação que não pareça robotizada.

O Hanhan se conecta a outros dispositivos da marca usando o Harmony OS 5.0, permitindo registrar um “diário virtual” com momentos e conversas. A IA guarda lembranças de interações anteriores para tornar a convivência mais personalizada ao longo do tempo.

Essa integração faz com que o pet funcione como uma espécie de companheiro digital contínuo — sempre à mão, sempre aprendendo.

O Smart Hanhan tem bateria de 1.800 mAh, com até 8 horas de uso contínuo ou até 48 horas de uso moderado. O tempo para recarga de bateria é 6 horas.

