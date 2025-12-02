Huawei lança 'Labubu' com IA emocional — e produto some em minutos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A Huawei lançou, nessa segunda-feira (1°/12), na China, um bichinho de pelúcia inteligente, equipado com inteligência artificial e projetado para oferecer companhia, conforto e até suporte emocional. O Smart Hanhan, uma espécie de Labubu emocional, esgotou minutos depois do lançamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Apesar da aparência de brinquedo, o produto tem alta tecnologia. O dispositivo é revestido de pelúcia, tem estrutura de silicone e plástico maleável, e inclui até uma alça no topo, permitindo que seja usado como chaveiro ou pendurado em mochilas, como o Labubu.
Com dimensões compactas (80 x 68 x 82 mm, sem as patas) e apenas 140 gramas, ele pode ser carregado por pessoas de todas as idades. O diferencial do Hanhan está em seu “cérebro”: um sistema de IA capaz de manter conversas naturais, interpretar o contexto das falas e até perceber mudanças emocionais pela voz do usuário.
Na Huawei Mall, loja oficial da marca, as três cores disponíveis esgotaram rapidamente. Cada um deles custa 399 yuans (aprox. R$ 300). O Smart Hanhan está disponível apenas na China. A Huawei não comentou sobre o lançamento internacional.
Diversos estímulos
A Huawei afirma que o bichinho responde de forma “personalizada e natural” a estímulos de voz, toque e movimento — sem qualquer botão físico.
Ele reage de diversas maneiras:
Toque: carinhos na cabeça deixam suas expressões mais animadas;
Movimento: agitá-lo faz seus olhos demonstrarem empolgação;
Voz: responde de forma mais cuidadosa quando detecta tristeza ou cansaço no usuário.
O objetivo, segundo a marca, é criar uma experiência de interação que não pareça robotizada.
O Hanhan se conecta a outros dispositivos da marca usando o Harmony OS 5.0, permitindo registrar um “diário virtual” com momentos e conversas. A IA guarda lembranças de interações anteriores para tornar a convivência mais personalizada ao longo do tempo.
O Labubu é um boneco colecionável em estilo lúdico e sombrio criado pelo artista de Hong Kong Kasing Lung.
Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Ele compõe o universo de criaturas imaginárias que o artista desenvolveu ao longo dos anos, ganhando destaque no chamado mercado de “designer toys” - os brinquedos feitos especialmente para colecionadores, muitas vezes em edições limitadas.
Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A aparência do boneco Labubu ajuda a explicar o fenômeno entre crianças, jovens e adultos: uma criatura pequena, com dentes afiados, orelhas longas e expressão misteriosa.
Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O visual do bichinho pode variar bastante, afinal existem muitas versÃµes e colaboraÃ§Ãµes especiais. Algumas delas, com roupas temÃ¡ticas, inspiradas em feriados, filmes ou personagens famosos.
ReproduÃ§Ã£o do Instagram @pompomshopbsb
O Labubu foi lançado pela marca “The Monsters”, fundada por Kasing Lung. A produção foi ampliada após parceria com a Pop Mart.
TOYSTV/Wikimedia Commons
Essa parceria impulsionou a popularidade em países asiáticos e em outros continentes, tornando o boneco um fenômeno entre fãs de brinquedo de arte e cultura pop alternativa.
Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Muitas versões de labubu são produzidas em quantidades pequenas, com edições limitadas, o que estimula o desejo de colecionar.
Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A mistura do fofo com o estranho resulta em estética pop e cult, agradando fãs de estilos como gothic cute e toy art.
Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Embora tenha sido criado por Kasing Lung no inÃcio de 2010, o personagem Labubu ganhou projeÃ§Ã£o internacional a partir de 2018, justamente quando comeÃ§ou a ser produzido em larga escala pela Pop Mart.
DivulgaÃ§Ã£o
Ele já existia nas ilustrações e livros infantis criados por Lung até que a Pop Mart lançou a primeira série de bonecos peludos que tornou-se item cobiçado por colecionadores na China e em outros países.
Divulgação
Nos últimos meses, a febre mundial desses bonecos foi retratada em longas filas para comprar em cidades como Londres e Xangai.
Divulgação
Os bonecos Labubu têm rosto de vinil e corpos de pelúcia. O aspecto, com olhos esbugalhados e orelhas pontudas, gera uma percepção entre o fofo e o estranho.
Divulgação
O Labubu é “bondoso e sempre quer ajuda, mas frequentemente acaba fazendo o oposto por acidente”. É assim que a Pop Mart define o bichinho em seu site oficial.
Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O fato é que o sucesso do item no mercado fez com que a Pop Mart triplicasse seus lucros no último ano.
Divulgação
Estrelas pop, como Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian, integraram o Labubu a seu visual, transformando o item em símbolo fashion ao aparecer com os bonecos pendurados em bolsas de grife.
Reprodução do Youtube
A ginasta americana Simone Biles chegou a publicar uma foto no Instagram com dois bonecos Labubu vestindo roupas da marca Gucci. “Assustador ou fofo?”, perguntou aos seguidores a dona de 11 medalhas olímpicas.
Reprodução