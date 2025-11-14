Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump retira tarifas sobre carne bovina, tomates, bananas e café do Brasil

O decreto presidencial determina que alguns produtos agrícolas ficarão isentos das tarifas "recíprocas" impostas este ano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 18:42 - atualizado em 14/11/2025 19:17

compartilhe

SIGA
x
Redução de tarifas: as dúvidas no entorno de Lula sobre decisão rápida de Trump
Decisão de Trump ocorre quase um mês após encontro com o presidente Lula crédito: Platobr Politica

O presidente Donald Trump firmou um decreto nesta sexta-feira (14/11) para reduzir as tarifas dos Estados Unidos sobre importações agrícolas, como carne bovina, bananas, café e tomates, em um momento de pressão sobre o governo para diminuir o custo de vida para os americanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O decreto presidencial determina que alguns produtos agrícolas ficarão isentos das tarifas "recíprocas" impostas este ano, após analisar questões como a capacidade de produção nacional de certos bens nos Estados Unidos.

As demais tarifas em vigor continuarão a ser aplicadas.

*Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

comercio diplomacia taxas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay