Tarifaço de Trump

Vieira e Rubio se reúnem no Canadá e discutem tarifas sobre o Brasil

Segundo apurou o Correio, Vieira disse a Rubio que o Brasil enviou uma proposta de negociação no dia 4 de novembro. Ambos concordaram em marcar nova reunião em breve

Victor Correia - Correio Braziliense
Victor Correia - Correio Braziliense
12/11/2025 17:37

Mauro Vieira diz a Marco Rubio
Mauro Vieira e Marco Rubio crédito: Evaristo Sá/AFP -- Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reuniram-se nesta quarta-feira (12/11) para discutir as tarifas sobre produtos brasileiros. O encontro ocorreu no Canadá, às margens da reunião de chanceleres do G7. O Correio confirmou a informação com fontes da diplomacia brasileira. 

A conversa, que ocorreu na cidade de Niágara-on-the-Lake, tratou dos encaminhamentos técnicos da negociação e de futuros encontros entre os dois chanceleres.

Vieira e Rubio relataram os encaminhamentos técnicos das negociações feitos por ambas as partes. E o chanceler brasileiro explicou que o Brasil enviou uma proposta  aos Estados Unidos no dia 4 de novembro. Os dois concordaram ainda em marcar uma nova reunião presencial em breve para continuar as conversas.

Até o momento, as negociações entre Brasil e Estados Unidos ainda não renderam resultados concretos, mesmo depois das conversas pessoais entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. O lado brasileiro pede a suspensão das tarifas de 40%, que foram somadas à de 10% aplicada sobre todas as nações.

Além de Rubio, Vieira também realizou reuniões com os chanceleres da Ucrânia, Andrii Sybiha, com quem discutiu o andamento da guerra com a Rússia e os esforços para a negociação de paz, e da Coreia do Sul, Cho Hyun, que manifestou interesse em retomar as negociações de um acordo de livre comércio com o Mercosul.

brasil estados-unidos eua exterior

