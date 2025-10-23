Assine
ÁGUAS INTERNACIONAIS

Trump diz vai realizar ação terrestre contra cartéis

'Nós simplesmente vamos matar quem tentar trazer drogas ao nosso país', afirmou o presidente norte-americano em coletiva

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
23/10/2025 19:46

O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma mesa redonda sobre aplicação da lei no Salão de Jantar de Estado da Casa Branca em 23 de outubro de 2025 em Washington, DC. (Jim WATSON / AFP) crédito: AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23/10) que haverá "operações terrestres" americanas contra cartéis de drogas latino-americanos "muito em breve", sem citar a Venezuela. A fala aumenta a pressão sobre o ditador Nicolás Maduro em meio a ataques a embarcações nas águas da América do Sul que já mataram pelo menos 37 pessoas.

Em conversa com a imprensa na Casa Branca, Trump disse que os EUA estão "muito instatisfeitos" com Caracas. Setores importantes do governo americano liderados pelo secretário de Estado, Marco Rubio, defendem que Washington use a força para derrubar o regime de Maduro - a CIA recebeu autorização de Trump para realizar operações secretas em solo venezuelano com esse fim.

Em paralelo, a Casa Branca busca justificar ao Congresso os ataques contra embarcações que acusa de levarem drogas a território americano, embora não tenha apresentado provas. O direito internacional só permite ataques do tipo, quando não há ameaça iminente, em situações de guerra declarada, o que não é o caso.

"Não precisamos fazer uma declaração de guerra", disse Trump nesta quinta. "Nós simplesmente vamos matar quem tentar trazer drogas ao nosso país. Matar, assim." O presidente também afirmou que as rotas marítimas que levam drogas aos EUA "estão quase mortas" e que os cartéis "não conseguem vir tão rápido por terra. E as [rotas] por terra são muito mais perigosas, vocês vão ver isso em breve".

Trump disse ainda que o Pentágono "sabe tudo" sobre os traficantes. "Sabemos de onde eles saem, quem está nos barcos", afirmou.

