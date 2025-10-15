Assine
GUERRA?

Trump autoriza operações secretas e letais na Venezuela

Segundo o jornal The New York Times, agência de espionagem dos Estados Unidos teria permissão de agir unilateralmente ou em conjunto contra Maduro

VICTOR LACOMBE
VICTOR LACOMBE
Repórter
15/10/2025 17:52

US President Donald Trump speaks during a press conference in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on October 15, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) crédito: AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Donald Trump autorizou oficialmente a CIA a realizar operações secretas e letais dentro da Venezuela com o objetivo de derrubar o ditador Nicolás Maduro do poder, afirma reportagem do jornal The New York Times publicada nesta quarta-feira (15/10).

Segundo o veículo americano, a autorização formal da Casa Branca significa que a agência de espionagem dos Estados Unidos teria permissão de agir unilateralmente ou em conjunto com uma operação militar de larga escala - isto é, uma invasão da Venezuela, cenário extremo temido por Caracas.

O jornal aponta, entretanto, que ainda não há informações indicando que Trump tenha tomado essa decisão. Ainda assim, nos últimos meses, o governo Trump aumentou consideravelmente a presença militar americana no Caribe, e o país hoje conta com mais de 10 mil soldados, oito navios de guerra e um submarino mobilizados na região. No total, é mais poder de fogo do que toda a Venezuela.

A CIA e o governo dos EUA têm longo histórico de interferência e patrocínio a golpes na América Latina, incluindo aquele que removeu João Goulart da Presidência em 1964 e instalou a ditadura militar no Brasil, período marcado por tortura, assassinatos e desaparecimentos contra dissidentes políticos.

Ainda segundo o New York Times, o governo Trump considera autorizar também bombardeios e ataques aéreos diretamente em território venezuelano, o que quase certamente significaria um estado de guerra aberta contra o país.

A Casa Branca busca justificar ações contra a Venezuela afirmando que são parte de uma campanha contra o narcotráfico - como os ataques que mataram 27 pessoas nas águas internacionais próximas ao país desde setembro.

