Night Stalkers: saiba mais sobre a unidade de elite secreta dos EUA

A presença de helicópteros furtivos e uma unidade de elite secreta do exército americano a menos de 150 km da costa venezuelana culminou em uma atenção mundial, segundo informações do jornal americano “Washington Post”.

Trata-se do grupo de elite militar “Night Stalkers” dos Estados Unidos, conhecidos pela participação na operação que matou Osama Bin Laden, em 2011.

O grupo, “Night Stalkers”, “Caçadores da Noite” traduzido para o português, surgiu em 1980 com o foco em operações noturnas com alto grau de complexidade.

A unidade ganhou destaque a partir de 2001, ao participar da Guerra ao Terro após os ataques de 11 de setembro. Com os pilotos mais preparados do mundo, o exército integrou inúmeras outras missões para os EUA, inclusive, a que resultou na morte do Bin Laden no Paquistão.

O aparecimento dessa unidade tão perto da Venezuela não é uma coincidência. A presença dos “Night Stalkers” na região é interpretada como uma demonstração de força e capacidade militar dos Estados Unidos.

O que a presença dos Night Stalkers sinaliza?

Mais do que um simples treinamento, o envio de uma unidade tão especializada para a área ressalta a importância de entender o que essa movimentação significa no cenário geopolítico atual. Confira os principais pontos de alerta:

Nicolás Maduro : a recente classificação do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como “narcoterrorista”, pelo governo Trump, coincide com o envio da unidade para o local.

Cenários de crise: a movimentação chamou atenção de especialistas, como o cientista político Maurício Santoro, que acredita que o discurso pode fazer parte de um método para justificar futuras ações contra a Venezuela.

“Escalada nas ações”: o "Washington Post" revelou que os Estados Unidos preparam uma escalada nas ações na costa da Venezuela que podem resultar na remoção de Maduro do poder.

Pressão geopolítica: deslocar uma unidade de elite para perto de um adversário é uma forma de pressão. A aparição dos “Night Stalkers” na região é um sinal de que os norte-americanos estão planejando operações de forças especiais na Venezuela, e isso pode preocupar países aliados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.