MANIFESTAÇÕES

"No kings": protesto contra Trump toma cidades nos EUA

Mais de 2.700 manifestações estão previstas para diversas cidades ao longo dos EUA

RN
Ronayre Nunes
RN
Ronayre Nunes
Repórter
18/10/2025 18:15 - atualizado em 18/10/2025 18:22

Protestos da campanha "No kings" nos Estados Unidos
Protestos da campanha "No kings" nos Estados Unidos crédito: Joseph Prezioso / AFP

Os primeiros protestos que fazem parte da campanha "No kings" (ou "sem reis", em tradução livre) convocados para este sábado (18/10) começaram a encher as ruas de diversas cidades nos Estados Unidos e da Europa. A manifestação é uma mobilização popular contra o presidente dos EUA, Donald Trump. Mais de 2.700 manifestações estão previstas para diversas cidades ao longo dos EUA, segundo informações da Agência France-Press.

Além de cidades importantes como Washington, Boston, Chicago, Atlanta e Nova Orleans, protestos foram convocados em pequenas localidades dos 50 estados e até mesmo no Canadá. A agência Associated Press aponta que cidades europeias como Londres (Inglaterra), Madri e Barcelona (Espanha) também realizam manifestações. 

"O presidente acredita que seu poder é absoluto. Mas nos Estados Unidos não temos reis e não cederemos ao caos, à corrupção e à crueldade", afirma o movimento "No Kings", que reúne quase 300 organizações, em seu site.

Na quinta-feira, Deirdre Schifeling, diretora política e de defesa da União Americana pelas Liberdades Civis, afirmou que os manifestantes querem transmitir que "somos um país de iguais". "Somos um país de leis aplicadas a todos, do devido processo e da democracia. Não seremos silenciados", afirmou.

Leah Greenberg, cofundadora do Projeto Indivisível, criticou os esforços da administração Trump para enviar a Guarda Nacional às cidades do país, reprimir migrantes sem documentos e processar opositores políticos.

"É o manual clássico do autoritarismo: ameaçar, difamar e mentir, assustar as pessoas para que desistam", disse Greenberg. "Não seremos intimidados", acrescentou.

*Com informações da Agência France-Press

