Infarto durante voo mata homem de 40 anos que viajava com filhos

O britânico Chris Neill, de 40 anos, viajava com os filhos, Reece e Archie, quando passou mal a bordo de um voo para a Bulgária, em setembro de 2024. A tragédia gerou uma mobilização da família para trazer o corpo de Chris de volta ao Reino Unido. Um ano depois, os familiares de Neil lembram a morte dele para alertar outros viajantes.

Os pais dele, Mal e Lesley Neill, criaram uma campanha no GoFundMe para custear a repatriação, que arrecadou mais de R$ 180 mil (£ 25 mil). Os recursos serviram para repatriar o corpo e que o excedente foi destinado a um fundo para os dois filhos.

Mal voou no dia seguinte da morte para buscar Reece e Archie. Lá também tratou das questões legais e do legista.

Na época da morte, Mal explicou que Chris acreditava ter seguro de viagem pelo banco Halifax, mas não havia percebido que a cobertura havia expirado ao mudar de conta. A família agora alerta os viajantes para verificar sempre a validade do seguro.

“O fundo do GoFundMe pagou pela repatriação e funeral de Chris e deu a seus filhos um pequeno fundo fiduciário. Como mencionado, Chris achava que tinha seguro pelo banco, mas havia mudado de conta e não percebeu. É uma lição importante: sempre verifique seu seguro antes de viajar”, disse Mal em entrevista a um jornal local.

Atualmente, Mal, de 69 anos, enfrenta um câncer terminal. Ele relatou como Reece, a namorada e amigos caminharam até Snowden em memória do pai. A família também se manteve próxima de Rachael-Victoria Leyland, a paramédica que tentou salvar Chris no voo.

Em suas redes sociais, Rachael-Victoria contou os detalhes do atendimento. “Chris sofreu um infarto agudo do miocárdio a bordo. Fiz exames e intervenções, informei a tripulação para pouso de emergência e, com ajuda de uma enfermeira e da equipe, realizamos compressões torácicas por mais de 30 minutos”, lamentou.

Mal lembrou como o filho era apaixonado pela família. “Ele vivia pelos filhos e tinha uma alegria contagiante. Era enorme, 1,93 m, frequentava a academia todos os dias. Criou os filhos como torcedores do Everton e estava sempre disposto a ajudar qualquer pessoa. Ele era muito querido por todos”, destacou.

A história da família Neill não só homenageia Chris, mas também serve como alerta para viajantes sobre a importância do seguro de viagem e da preparação para imprevistos durante deslocamentos internacionais.

