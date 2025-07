Passageiro morre em voo para os EUA e corpo desaparece

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um passageiro da Turkish Airlines morreu durante um voo para os EUA. Agora, ninguém sabe o paradeiro do corpo.

O voo saiu de Istambul, na Turquia, em 13 de julho, rumo à Califórnia, nos EUA. No trajeto, um homem "sofreu uma grave emergência médica", informou o blog de aviação Aviation A2Z, sem detalhar o que ocorreu.

A tripulação iniciou desvio de trajeto para fazer um pouso de emergência na Islândia. Contudo, o comandante decidiu seguir viagem para os EUA após a morte do passageiro ser confirmada.

O pouso foi realizado no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, um dos aeroportos mais movimentos do mundo. O local foi escolhido por ser considerado habilitado para lidar com situações de emergência e possuir "instalações médicas adequadas", ressaltou o blog.

Na chegada a Chicago, o corpo foi retirado do avião. Conforme o New York Post, a partir desse momento, a responsabilidade seria do Instituto Médico Legal da região. O órgão, porém, disse não ter registro do recebimento dos restos mortais, nem sequer sabia que um incidente do tipo tenha ocorrido na data.

O gerente da companhia aérea em Chicago informou que corpo seguiu em outro voo para São Francisco. No entanto, ele não forneceu detalhes sobre a logística, nem deu a localização dos restos mortais. A Turkish Airlines ainda não se pronunciou oficialmente.

Emergências médicas ocorrem em um a cada 600 voos nos EUA. Segundo dados do CDC (departamento de saúde pública dos EUA), cerca de três em cada 1.000 incidentes são fatais.