TikToker erra voo e vai parar na Tunísia em vez de França
Jovem e uma amiga dizem que funcionário da companhia aérea confundiu os destinos e as colocaram em avião errado
A TikToker americana Brittney Dzialo viralizou nas redes sociais após embarcar em um avião com destino a Túnis, capital da Tunísia, em vez de Nice, na França, seu destino original.Em um vídeo publicado ontem no TikTok, Dzialo e uma amiga aparecem embarcando em um voo da Tunisair partindo de Roma (FCO). Inicialmente, elas riram quando alguém a bordo comentou que o avião seguia para Túnis — até perceberem que não se tratava de uma piada.
"Isso vai para Nice?", perguntou uma das jovens a uma passageira. "Túnis, sim", respondeu a mulher. As amigas então consultaram o Google Maps para localizar Túnis e confirmaram a situação junto a uma comissária de bordo, que apontou suas passagens mostrando claramente que o voo era para Túnis, e não para Nice.
Elas ainda perguntaram a outro passageiro onde ficava a Tunísia, recebendo a resposta: "Norte da África". Apesar do estresse, o vídeo mostra as duas rindo e tentando lidar com a situação.
Em outro vídeo, Dzialo contou que a confusão foi causada por um funcionário do aeroporto. "O funcionário da companhia aérea nos ouviu mal e reservou um voo para a TUNÍSIA, ÁFRICA, em vez de Nice, França", disse.
As amigas chegaram a tentar sair do avião, que ainda não tinha decolado, mas foram convencidas pela tripulação a permanecerem em seus assentos. Elas foram informadas de que poderiam trocar de aeronave mais tarde, mesmo que não tivessem passagem para Nice.
"O avião inteiro testemunhou nossa espiral e ou achou divertido ou nos odiou", escreveu na legenda do vídeo.
Após pousarem em Túnis e conseguirem resolver a confusão, as duas finalmente conseguiram seguir para Nice. Os comentários no TikTok variaram entre diversão e reprovação. Alguns usuários comentaram com humor sobre a proximidade geográfica: "Honestamente, de todos os lugares na África onde você poderia ter ido, Túnis é bem perto de Nice". Outros criticaram a falta de atenção das viajantes: "Vocês deveriam estar envergonhadas com a quantidade de coisas que simplesmente não leram para perceber esse problema antes".
Outros passageiros que embarcaram no voo errado
- Lynne Mazouz e Kira Smith – Amigas dos EUA que planejavam viajar para San José, Costa Rica, mas acabaram em San José, Califórnia. Só perceberam o erro ao chegarem e perguntarem à comissária de bordo sobre o destino;
- Passageiro em Marrakech – Um homem embarcou no voo errado em Marrakech e foi parar em Milão, Itália, em vez de Paris, França. O erro só foi descoberto após o pouso, quando a tripulação percebeu que ele não estava na lista de passageiros;
- Homem em Sidney, Montana – Um homem dos EUA que queria viajar para Sydney, Austrália, acabou embarcando em um voo para Sidney, Montana. Ele só percebeu o erro ao chegar e se deparar com o clima frio e sem cangurus;
- Jovem britânico em Menorca – Um adolescente de 15 anos embarcou por engano em um voo para Milão, Itália, em vez de Londres, após confundir os portões de embarque. A família só percebeu o desaparecimento quando ele não apareceu no destino final;
- Criança de 6 anos em voo errado – Uma criança de 6 anos foi colocada por engano em um voo para Orlando, Flórida, em vez de Fort Myers, onde a avó a aguardava. A companhia aérea assumiu a responsabilidade pelo erro e pediu desculpas à família;
- Em 2018, o apresentador Fábio Porchat errou de avião e, em vez de ir para o Rio de Janeiro, foi parar em Maceió (AL). Ele só percebeu o erro horas depois, quando desconfiou que o trajeto demorava mais que o normal.