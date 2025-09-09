TikToker erra voo e vai parar na Tunísia em vez de França

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A TikToker americana Brittney Dzialo viralizou nas redes sociais após embarcar em um avião com destino a Túnis, capital da Tunísia, em vez de Nice, na França, seu destino original.Em um vídeo publicado ontem no TikTok, Dzialo e uma amiga aparecem embarcando em um voo da Tunisair partindo de Roma (FCO). Inicialmente, elas riram quando alguém a bordo comentou que o avião seguia para Túnis — até perceberem que não se tratava de uma piada.

"Isso vai para Nice?", perguntou uma das jovens a uma passageira. "Túnis, sim", respondeu a mulher. As amigas então consultaram o Google Maps para localizar Túnis e confirmaram a situação junto a uma comissária de bordo, que apontou suas passagens mostrando claramente que o voo era para Túnis, e não para Nice.

Elas ainda perguntaram a outro passageiro onde ficava a Tunísia, recebendo a resposta: "Norte da África". Apesar do estresse, o vídeo mostra as duas rindo e tentando lidar com a situação.

Em outro vídeo, Dzialo contou que a confusão foi causada por um funcionário do aeroporto. "O funcionário da companhia aérea nos ouviu mal e reservou um voo para a TUNÍSIA, ÁFRICA, em vez de Nice, França", disse.

As amigas chegaram a tentar sair do avião, que ainda não tinha decolado, mas foram convencidas pela tripulação a permanecerem em seus assentos. Elas foram informadas de que poderiam trocar de aeronave mais tarde, mesmo que não tivessem passagem para Nice.

"O avião inteiro testemunhou nossa espiral e ou achou divertido ou nos odiou", escreveu na legenda do vídeo.

Após pousarem em Túnis e conseguirem resolver a confusão, as duas finalmente conseguiram seguir para Nice. Os comentários no TikTok variaram entre diversão e reprovação. Alguns usuários comentaram com humor sobre a proximidade geográfica: "Honestamente, de todos os lugares na África onde você poderia ter ido, Túnis é bem perto de Nice". Outros criticaram a falta de atenção das viajantes: "Vocês deveriam estar envergonhadas com a quantidade de coisas que simplesmente não leram para perceber esse problema antes".

Um turista foi surpreendido por um forte vendaval e despencou da capela de Agios Georgios, na Grécia, enquanto tentava tirar uma selfie. É mais um caso, este ano, de visitante do país que perde a vida ao se descontrolar na hora da foto. Wikimedia Commons/George E. Koronaios O incidente aconteceu na manhã do dia 12 de agosto e foi noticiado pela imprensa grega. dole777/Unsplash A capela do século 18 fica localizada no ponto mais alto do Monte Licabeto, em Atenas. Reprodução/YouTube O homem, que teria entre 25 e 30 anos segundo informações da imprensa local, tentava fazer a foto da borda do pátio da igreja quando uma rajada de vento o fez rolar penhasco abaixo. Wikimedia Commons/Tango7174 Equipes de resgate foram acionadas e, utilizando um teleférico, conseguiram levá-lo até a ambulância. A identidade do homem não foi revelada. Reprodução/YouTube O Monte Licabeto tem 277 metros de altura e é o ponto mais alto de Atenas. Wikimedia Commons/Jakub Ha?un Da sua cúpula, é possível avistar marcos históricos como a Acrópole, o Templo de Zeus Olímpico e até o Mar Egeu em dias de céu limpo. Wikimedia Commons/George E. Koronaios O monte está envolto em lendas da mitologia grega, sendo associado à deusa Atena, que teria deixado cair no local uma enorme rocha destinada à Acrópole. Wikimedia Commons/George E. Koronaios Hoje, o Licabeto é um dos destinos preferidos de turistas e moradores, tanto para caminhadas ao ar livre quanto para contemplar o pôr do sol. Sander Crombach/Unsplash No topo, além da capela, há um teatro ao ar livre que recebe apresentações culturais, principalmente de música. Reprodução/YouTube O acesso pode ser feito a pé, por trilhas, ou por um funicular que parte do bairro de Kolonaki, facilitando a subida íngreme. Flickr - Erik Drost Poucos dias antes, um casal do VietnÃ£ morreu afogado apÃ³s ser arrastado para o mar por fortes rajadas de vento. Flickr - Richard Munden A mulher foi derrubada enquanto tentava tirar uma selfie ao desembarcar de um cruzeiro. O marido tentou salvá-la, mas os dois acabaram morrendo. Divulgação/Aida Cruises Em fevereiro, outro caso de "selfie mortal". Dessa vez, uma mulher de 53 anos morreu após tentar fazer uma foto arriscada durante um passeio de trem no Sri Lanka. Montagem/Reprodução Olga Perminova projetou o corpo para fora do vagÃ£o em movimento e acabou caindo. Passeio de trem pelo Sri Lanka - ReproduÃ§Ã£o Testemunhas disseram que a russa "bateu contra uma pedra, caiu do trem e sofreu ferimentos graves". Ela ainda foi levada a um hospital, mas não resistiu. Reprodução O Podi Menike é um trem famoso do país que leva turistas por paisagens deslumbrantes, com cenários de florestas e montanhas. Divulgação Voltar Próximo

