VIAJOU NA MAIONESE

TikToker erra voo e vai parar na Tunísia em vez de França

Jovem e uma amiga dizem que funcionário da companhia aérea confundiu os destinos e as colocaram em avião errado

Maria Dulce Miranda
09/09/2025 12:41 - atualizado em 09/09/2025 12:46

TikToker erra voo e vai parar na Tunísia em vez de França
A TikToker americana Brittney Dzialo viralizou nas redes sociais após embarcar em um avião com destino a Túnis, capital da Tunísia, em vez de Nice, na França, seu destino original.Em um vídeo publicado ontem no TikTok, Dzialo e uma amiga aparecem embarcando em um voo da Tunisair partindo de Roma (FCO). Inicialmente, elas riram quando alguém a bordo comentou que o avião seguia para Túnis — até perceberem que não se tratava de uma piada.

"Isso vai para Nice?", perguntou uma das jovens a uma passageira. "Túnis, sim", respondeu a mulher. As amigas então consultaram o Google Maps para localizar Túnis e confirmaram a situação junto a uma comissária de bordo, que apontou suas passagens mostrando claramente que o voo era para Túnis, e não para Nice.

Elas ainda perguntaram a outro passageiro onde ficava a Tunísia, recebendo a resposta: "Norte da África". Apesar do estresse, o vídeo mostra as duas rindo e tentando lidar com a situação.

Em outro vídeo, Dzialo contou que a confusão foi causada por um funcionário do aeroporto. "O funcionário da companhia aérea nos ouviu mal e reservou um voo para a TUNÍSIA, ÁFRICA, em vez de Nice, França", disse.

As amigas chegaram a tentar sair do avião, que ainda não tinha decolado, mas foram convencidas pela tripulação a permanecerem em seus assentos. Elas foram informadas de que poderiam trocar de aeronave mais tarde, mesmo que não tivessem passagem para Nice.

"O avião inteiro testemunhou nossa espiral e ou achou divertido ou nos odiou", escreveu na legenda do vídeo. 

Após pousarem em Túnis e conseguirem resolver a confusão, as duas finalmente conseguiram seguir para Nice. Os comentários no TikTok variaram entre diversão e reprovação. Alguns usuários comentaram com humor sobre a proximidade geográfica: "Honestamente, de todos os lugares na África onde você poderia ter ido, Túnis é bem perto de Nice". Outros criticaram a falta de atenção das viajantes: "Vocês deveriam estar envergonhadas com a quantidade de coisas que simplesmente não leram para perceber esse problema antes".

Um turista foi surpreendido por um forte vendaval e despencou da capela de Agios Georgios, na Grécia, enquanto tentava tirar uma selfie. É mais um caso, este ano, de visitante do país que perde a vida ao se descontrolar na hora da foto. -Wikimedia Commons/George E. Koronaios
O incidente aconteceu na manhã do dia 12 de agosto e foi noticiado pela imprensa grega.-dole777/Unsplash
A capela do século 18 fica localizada no ponto mais alto do Monte Licabeto, em Atenas.-Reprodução/YouTube
O homem, que teria entre 25 e 30 anos segundo informações da imprensa local, tentava fazer a foto da borda do pátio da igreja quando uma rajada de vento o fez rolar penhasco abaixo.-Wikimedia Commons/Tango7174
Equipes de resgate foram acionadas e, utilizando um teleférico, conseguiram levá-lo até a ambulância. A identidade do homem não foi revelada.-Reprodução/YouTube
O Monte Licabeto tem 277 metros de altura e é o ponto mais alto de Atenas.-Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
Da sua cúpula, é possível avistar marcos históricos como a Acrópole, o Templo de Zeus Olímpico e até o Mar Egeu em dias de céu limpo.-Wikimedia Commons/George E. Koronaios
O monte está envolto em lendas da mitologia grega, sendo associado à deusa Atena, que teria deixado cair no local uma enorme rocha destinada à Acrópole.-Wikimedia Commons/George E. Koronaios
Hoje, o Licabeto é um dos destinos preferidos de turistas e moradores, tanto para caminhadas ao ar livre quanto para contemplar o pôr do sol.-Sander Crombach/Unsplash
No topo, além da capela, há um teatro ao ar livre que recebe apresentações culturais, principalmente de música. -Reprodução/YouTube
O acesso pode ser feito a pé, por trilhas, ou por um funicular que parte do bairro de Kolonaki, facilitando a subida íngreme.-Flickr - Erik Drost
Poucos dias antes, um casal do VietnÃ£ morreu afogado apÃ³s ser arrastado para o mar por fortes rajadas de vento.- Flickr - Richard Munden
A mulher foi derrubada enquanto tentava tirar uma selfie ao desembarcar de um cruzeiro. O marido tentou salvá-la, mas os dois acabaram morrendo.-Divulgação/Aida Cruises
Em fevereiro, outro caso de
Olga Perminova projetou o corpo para fora do vagÃ£o em movimento e acabou caindo.-Passeio de trem pelo Sri Lanka - ReproduÃ§Ã£o
Testemunhas disseram que a russa
O Podi Menike é um trem famoso do país que leva turistas por paisagens deslumbrantes, com cenários de florestas e montanhas.-Divulgação
Outros passageiros que embarcaram no voo errado

  • Lynne Mazouz e Kira Smith – Amigas dos EUA que planejavam viajar para San José, Costa Rica, mas acabaram em San José, Califórnia. Só perceberam o erro ao chegarem e perguntarem à comissária de bordo sobre o destino;
  • Passageiro em Marrakech – Um homem embarcou no voo errado em Marrakech e foi parar em Milão, Itália, em vez de Paris, França. O erro só foi descoberto após o pouso, quando a tripulação percebeu que ele não estava na lista de passageiros;
  • Homem em Sidney, Montana – Um homem dos EUA que queria viajar para Sydney, Austrália, acabou embarcando em um voo para Sidney, Montana. Ele só percebeu o erro ao chegar e se deparar com o clima frio e sem cangurus;
  • Jovem britânico em Menorca – Um adolescente de 15 anos embarcou por engano em um voo para Milão, Itália, em vez de Londres, após confundir os portões de embarque. A família só percebeu o desaparecimento quando ele não apareceu no destino final;
  • Criança de 6 anos em voo errado – Uma criança de 6 anos foi colocada por engano em um voo para Orlando, Flórida, em vez de Fort Myers, onde a avó a aguardava. A companhia aérea assumiu a responsabilidade pelo erro e pediu desculpas à família;
  • Em 2018, o apresentador Fábio Porchat errou de avião e, em vez de ir para o Rio de Janeiro, foi parar em Maceió (AL). Ele só percebeu o erro horas depois, quando desconfiou que o trajeto demorava mais que o normal.

