Cliente recebe pizza menor do que a anunciada e viraliza na web

A pizza de calabresa é a mais pedida nas pizzarias do Brasil,. A informacao é da Associação das Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra). freepik/Mateus Andre
Os dados foram coletados pela Pesquisa Setorial Pizzarias, feita em parceria com a consultoria Galunion, que analisou as tendências do mercado de pizzas. Aurélien Lemasson-Théobald
A pesquisa mostra que as pizzarias estão investindo em uma grande variedade de sabores para atrair diferentes tipos de clientes. Divulgação
Cerca de 43% das pizzarias oferecem entre 21 e 50 sabores salgados, enquanto 10% tem de 51 a 100 opções. Matteo Orlandi por Pixabay
Além disso, o levantamento apontou que as pizzas doces, queridinhas de muita gente, não estão entre as mais vendidas e nem fazem parte do cardápio de 6% das pizzarias. divulgação
Quanto ao tamanho, a maioria das pizzarias (98%) trabalha com a pizza tradicional, que rende de 8 a 10 pedaços. Divulgação
A pizza brotinho aparece em 75% dos cardápios, a média (com 4 a 6 fatias) em 65%, e a família (com 10 a 12 fatias) em 44%. Divulgação
A venda de pizza por fatia, por sua vez, é bem menos comum, presente em apenas 2% das pizzarias.
freepik/freestockcenter
De acordo com a pesquisa, cerca de 46% das pizzarias no Brasil faturam entre R$ 30 mil e R$ 100 mil por mês. Outros 35% têm um faturamento mensal entre R$ 100 mil e R$ 250 mil. flickr - Yusuke Kawasaki
Por causa desses valores, a maioria dos estabelecimentos (83%) está registrada no Simples Nacional, que permite um faturamento anual de até R$ 4,5 milhões. gaurav tiwari/Pixabay
O estudo também mostrou que muitas pizzarias têm uma longa trajetória no mercado. Mais da metade (54%) está em funcionamento há mais de 10 anos, e 25% operam há mais de cinco anos. pexels/Engin Akyurt
Sobre o tipo de atendimento, 54% das pizzarias têm um restaurante tradicional, com garçons e mesas. wikimedia commons/HutheMeow
Já 28% focam apenas em delivery ou retirada, enquanto 17% funcionam no estilo fast food. Apenas 1% oferece serviços para eventos em casa. Veja as 6 pizzas mais pedidas do Brasil!
pexels/Norma Mortenson
6Âº) Pepperoni (26% dos pedidos): A pizza de pepperoni tem origem nos Estados Unidos, apesar de ser inspirada nas tradiÃ§Ãµes italianas. freepik/valeria_aksakova
5º) Frango com catupiry (42% dos pedidos): A pizza de frango com catupiry é uma criação tipicamente brasileira, tendo surgido nas pizzarias paulistas entre as décadas de 1980 e 1990. Youtube/
Chef Léo Oliveira
4Âº) Margherita (47% dos pedidos): Tem origem no fim do sÃ©culo 19, na cidade de NÃ¡poles (ItÃ¡lia), e sua histÃ³ria estÃ¡ ligada Ã tradiÃ§Ã£o da pizza napolitana. Flickr Satoshi Nakagawa
3º) Portuguesa (51% dos pedidos): Ao contrário do que o nome pode sugerir, não tem origem em Portugal, mas sim no Brasil. O nome provavelmente foi inspirado no uso de ingredientes comuns na culinária portuguesa, como presunto, ovos, cebola e azeitonas. reprodução/Chef José Carlos Pizzas
2º) Muçarela (2% dos pedidos): A pizza de muçarela tem suas raízes na Itália, mais especificamente na região da Campania, onde fica a cidade de Nápoles. freepik/azerbaijan_stockers
1º) Calabresa (59% dos pedidos): A pizza de calabresa é uma criação brasileira, apesar do nome remeter à região da Calábria, na Itália. A linguiça calabresa, ingrediente principal desse sabor, é uma adaptação brasileira das linguiças italianas. reprodução/youtube
