Arqueólogos encontram barco que pode estar ligado a milagre de Jesus

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um barco de madeira descoberto no Mar da Galileia pode ter conexão com um dos milagres mais emblemáticos da Bíblia: Jesus andando sobre as águas. Apelidada de “Barco de Jesus”, a embarcação, construída com tábuas de cedro, data do primeiro século, época em que Cristo viveu.

Segundo o especialista em arqueologia bíblica Danny Herman, trata-se de um barco típico mencionado no Evangelho de Mateus, com capacidade para cerca de 12 pessoas. “Você pode realmente conectá-lo a uma das histórias mais famosas que todo cristão conhece: Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade”, afirmou Herman ao Daily Mail.

A ligação com o episódio bíblico é nova, mas a descoberta da embarcação data de 1986, durante uma seca que baixou os níveis do Mar da Galileia. Na ocasião, dois irmãos, Moshe e Yuval Lufan, arqueólogos amadores do Kibutz Ginosar, encontraram pregos de ferro na lama usando um detector de metais. Ao escavar, revelaram a forma oval do barco.

A análise de idade por carbono-14 confirmou a origem romana da construção, situando-a entre o século I a.C. e o século I d.C. Vale destacar que não há provas de que Jesus de fato navegou nessa embarcação.

De acordo com historiadores, 600 barcos operavam no lago na época. No entanto, o local da descoberta e alguns detalhes reforçam a teoria de que a embarcação está conectada com a história de Jesus.

O resgate do barco foi uma corrida contra o tempo: as chuvas de inverno ameaçavam submergi-lo novamente. Em 12 dias e noites, arqueólogos e voluntários removeram a embarcação, reforçando-a com fibra de vidro e espuma para evitar que se desintegrasse.

O processo de preservação levou 16 anos, substituindo a lama por uma solução química que mantém a estrutura intacta e visível. Desde 2000, o barco está em exibição no Museu Yigal Allon, em Ginosar, atraindo peregrinos e apaixonados por história bíblica.

Como a Bíblia relata o milagre de Jesus andando sobre as águas?

O milagre em que Jesus anda sobre as águas é narrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e João.

Após alimentar 5.000 pessoas com pães e peixes, Jesus envia os discípulos de barco para atravessar o Mar da Galileia, enquanto Ele vai orar sozinho;



Durante a travessia, os discípulos enfrentam ventos fortes e ondas, ficando assustados e cansados;



Durante a noite, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas;

Eles pensam que é um fantasma e gritam de medo;

Jesus os tranquiliza: “Coragem! Sou eu. Não tenham medo.” (Mateus 14:27).

Pedro pede para ir até Jesus e começa a andar sobre as águas, mas, ao sentir o vento, teme e começa a afundar. Jesus o segura e diz: “Homem de pequena fé, por que duvidaste?” (Mateus 14:28-31)



Quando Jesus entra no barco, o vento para e o mar se acalma.

Eles adoram Jesus e dizem: “Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus.” (Mateus 14:33)

Detalhes que aproximam a história bíblica

O barco, com capacidade para 12 pessoas, tem fundo plano, ideal para pesca, e exibe macas de reparos feitos com madeira local barata, o que indica que pertencia a pescadores humildes — assim como os discípulos de Jesus. Perto dele, arqueólogos encontraram uma panela e uma lamparina a óleo, sugerindo que a embarcação foi usada em uma viagem noturna, semelhante ao relato evangélico.

Um ex-guarda de trânsito russo que afirmava ser a reencarnação de Jesus Cristo foi condenado a 12 anos de prisão em um campo de trabalhos forçados. Reprodução/Vissarion.ru Sergei Torop, conhecido como "Vissarion", foi considerado culpado por prejudicar a saúde e causar danos financeiros a seus seguidores. Reprodução/TV Globo Torop era agente de trânsito e fundou a chamada Igreja do Último Testamento na região remota de Krasnoyarsk, na Sibéria, em 1991. Reprodução/Vissarion.ru No período pós-União Soviética, o homem, que hoje tem 64 anos, atraiu milhares de adeptos para uma comunidade isolada chamada "Morada da Aurora" ou "Cidade do Sol". Reprodução/BBC News Brasil Na época, a Rússia passava por dificuldades econômicas e enfrentava pobreza e falta de leis. Reprodução Com aparência messiânica — barba longa e cabelos compridos —, Torop afirmava ter "renascido" para transmitir a palavra divina de Deus. Reprodução/BBC News Brasil Entre os preceitos impostos por "Vissarion" estavam a proibição do consumo de carne, álcool, cigarros, palavrões e o não uso de dinheiro. Reprodução/Internet O Comitê de Investigação da Rússia (semelhante ao FBI nos EUA) acusou Torop e dois de seus principais auxiliares de abuso psicológico, extorsão, e de causar sérios danos físicos e mentais aos membros da seita. Reprodução/BBC News Brasil O tribunal de Novosibirsk, na Sibéria, anunciou a condenação no dia 30 de junho. Reprodução/BBC News Brasil Além de Torop, Vladimir Vedernikov foi sentenciado a 12 anos e Vadim Redkin a 11 anos de prisão. Tingey Injury Law Firm/Unsplash Tanto Torop quanto os assistentes cumprirão pena em um complexo de segurança máxima. Reprodução/BBC News Brasil Os três também foram condenados a indenizar as vítimas em 40 milhões de rublos (aproximadamente R$ 2,78 milhões) por danos morais. Romi_Lado/Pixabay A prisão do grupo ocorreu em 2020, durante uma operação das forças de segurança russas com apoio do FSB, a agência que sucedeu a antiga KGB. Reprodução Em 2017, um documentário da BBC revelou práticas polêmicas da seita, incluindo o ensino de meninas para se tornarem "futuras noivas de homens dignos". Reprodução/BBC News Brasil De acordo com a agência estatal RIA, o grupo causou danos morais a 16 pessoas, ferimentos graves a seis e lesões moderadas a uma outra vítima. Reprodução Com cerca de 1 milhão de habitantes, Krasnoyarsk, onde Torop pregava, é uma das maiores cidades da Sibéria, na Rússia, situada às margens do rio Yenisei. Flickr - Ninara Fundada em 1628 como um forte, a cidade cresceu devido à sua localização estratégica e à exploração de recursos naturais, como o ouro. ????????? ??????/Pixabay A cidade abriga universidades renomadas, centros de pesquisa e instalações de energia, incluindo a Usina Hidrelétrica de Krasnoyarsk. Arhi78/Wikimédia Commons Outro destaque de Krasnoyarsk são suas belezas naturais, principalmente pelo Parque Nacional Stolby, um dos destinos mais visitados da Sibéria. Reprodução/YouTube A cidade também serve como um importante hub de transporte na Ferrovia Transiberiana, conectando o leste e o oeste da Rússia. Reprodução/YouTube Voltar Próximo

A narrativa bíblica conta que os discípulos enfrentaram uma tempestade ao atravessar o lago quando Jesus caminhou sobre as águas até eles. Após entrar no barco, o vento cessou, e eles chegaram à terra firme, no mesmo lugar em que o barco foi achado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Eles desembarcaram em Genesaré, quase exatamente onde a embarcação foi encontrada”, destacou Herman.

“Não é apenas um achado arqueológico. Ele está ligado à história mais famosa de Jesus no lago. Embora eu não possa provar que é o barco, certamente é o tipo usado nessa história”, concluiu o cientista.