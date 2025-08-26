Arqueólogos encontram barco que pode estar ligado a milagre de Jesus
Embarcação remonta de 2 mil anos atrás e é do mesmo tipo descrito pela Bíblia do episódio em que Cristo andou sobre as águas
compartilheSiga no
Um barco de madeira descoberto no Mar da Galileia pode ter conexão com um dos milagres mais emblemáticos da Bíblia: Jesus andando sobre as águas. Apelidada de “Barco de Jesus”, a embarcação, construída com tábuas de cedro, data do primeiro século, época em que Cristo viveu.
Segundo o especialista em arqueologia bíblica Danny Herman, trata-se de um barco típico mencionado no Evangelho de Mateus, com capacidade para cerca de 12 pessoas. “Você pode realmente conectá-lo a uma das histórias mais famosas que todo cristão conhece: Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade”, afirmou Herman ao Daily Mail.
Leia Mais
A ligação com o episódio bíblico é nova, mas a descoberta da embarcação data de 1986, durante uma seca que baixou os níveis do Mar da Galileia. Na ocasião, dois irmãos, Moshe e Yuval Lufan, arqueólogos amadores do Kibutz Ginosar, encontraram pregos de ferro na lama usando um detector de metais. Ao escavar, revelaram a forma oval do barco.
A análise de idade por carbono-14 confirmou a origem romana da construção, situando-a entre o século I a.C. e o século I d.C. Vale destacar que não há provas de que Jesus de fato navegou nessa embarcação.
De acordo com historiadores, 600 barcos operavam no lago na época. No entanto, o local da descoberta e alguns detalhes reforçam a teoria de que a embarcação está conectada com a história de Jesus.
O resgate do barco foi uma corrida contra o tempo: as chuvas de inverno ameaçavam submergi-lo novamente. Em 12 dias e noites, arqueólogos e voluntários removeram a embarcação, reforçando-a com fibra de vidro e espuma para evitar que se desintegrasse.
O processo de preservação levou 16 anos, substituindo a lama por uma solução química que mantém a estrutura intacta e visível. Desde 2000, o barco está em exibição no Museu Yigal Allon, em Ginosar, atraindo peregrinos e apaixonados por história bíblica.
Como a Bíblia relata o milagre de Jesus andando sobre as águas?
O milagre em que Jesus anda sobre as águas é narrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e João.
- Após alimentar 5.000 pessoas com pães e peixes, Jesus envia os discípulos de barco para atravessar o Mar da Galileia, enquanto Ele vai orar sozinho;
- Durante a travessia, os discípulos enfrentam ventos fortes e ondas, ficando assustados e cansados;
- Durante a noite, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas;
- Eles pensam que é um fantasma e gritam de medo;
- Jesus os tranquiliza: “Coragem! Sou eu. Não tenham medo.” (Mateus 14:27).
- Pedro pede para ir até Jesus e começa a andar sobre as águas, mas, ao sentir o vento, teme e começa a afundar. Jesus o segura e diz: “Homem de pequena fé, por que duvidaste?” (Mateus 14:28-31)
- Quando Jesus entra no barco, o vento para e o mar se acalma.
- Eles adoram Jesus e dizem: “Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus.” (Mateus 14:33)
Detalhes que aproximam a história bíblica
O barco, com capacidade para 12 pessoas, tem fundo plano, ideal para pesca, e exibe macas de reparos feitos com madeira local barata, o que indica que pertencia a pescadores humildes — assim como os discípulos de Jesus. Perto dele, arqueólogos encontraram uma panela e uma lamparina a óleo, sugerindo que a embarcação foi usada em uma viagem noturna, semelhante ao relato evangélico.
A narrativa bíblica conta que os discípulos enfrentaram uma tempestade ao atravessar o lago quando Jesus caminhou sobre as águas até eles. Após entrar no barco, o vento cessou, e eles chegaram à terra firme, no mesmo lugar em que o barco foi achado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Eles desembarcaram em Genesaré, quase exatamente onde a embarcação foi encontrada”, destacou Herman.
“Não é apenas um achado arqueológico. Ele está ligado à história mais famosa de Jesus no lago. Embora eu não possa provar que é o barco, certamente é o tipo usado nessa história”, concluiu o cientista.