FÉ E CIÊNCIA

Arqueólogos encontram barco que pode estar ligado a milagre de Jesus

Embarcação remonta de 2 mil anos atrás e é do mesmo tipo descrito pela Bíblia do episódio em que Cristo andou sobre as águas

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/08/2025 11:23

Embarcação encontrada no Mar da Galileia pode ser a mesma de milagre de Jesus
Embarcação encontrada no Mar da Galileia pode ser a mesma de milagre de Jesus crédito: AFP/Getty Images / Daily Mail

Um barco de madeira descoberto no Mar da Galileia pode ter conexão com um dos milagres mais emblemáticos da Bíblia: Jesus andando sobre as águas. Apelidada de “Barco de Jesus”, a embarcação, construída com tábuas de cedro, data do primeiro século, época em que Cristo viveu. 

Segundo o especialista em arqueologia bíblica Danny Herman, trata-se de um barco típico mencionado no Evangelho de Mateus, com capacidade para cerca de 12 pessoas. “Você pode realmente conectá-lo a uma das histórias mais famosas que todo cristão conhece: Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade”, afirmou Herman ao Daily Mail.

A ligação com o episódio bíblico é nova, mas a descoberta da embarcação data de 1986, durante uma seca que baixou os níveis do Mar da Galileia. Na ocasião, dois irmãos, Moshe e Yuval Lufan, arqueólogos amadores do Kibutz Ginosar, encontraram pregos de ferro na lama usando um detector de metais. Ao escavar, revelaram a forma oval do barco.

A análise de idade por carbono-14 confirmou a origem romana da construção, situando-a entre o século I a.C. e o século I d.C.  Vale destacar que não há provas de que Jesus de fato navegou nessa embarcação. 

De acordo com historiadores, 600 barcos operavam no lago na época. No entanto, o local da descoberta e alguns detalhes reforçam a teoria de que a embarcação está conectada com a história de Jesus.

O resgate do barco foi uma corrida contra o tempo: as chuvas de inverno ameaçavam submergi-lo novamente. Em 12 dias e noites, arqueólogos e voluntários removeram a embarcação, reforçando-a com fibra de vidro e espuma para evitar que se desintegrasse.

O processo de preservação levou 16 anos, substituindo a lama por uma solução química que mantém a estrutura intacta e visível. Desde 2000, o barco está em exibição no Museu Yigal Allon, em Ginosar, atraindo peregrinos e apaixonados por história bíblica.

Como a Bíblia relata o milagre de Jesus andando sobre as águas?

O milagre em que Jesus anda sobre as águas é narrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e João.  

  • Após alimentar 5.000 pessoas com pães e peixes, Jesus envia os discípulos de barco para atravessar o Mar da Galileia, enquanto Ele vai orar sozinho;
  • Durante a travessia, os discípulos enfrentam ventos fortes e ondas, ficando assustados e cansados;
  • Durante a noite, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas;
  • Eles pensam que é um fantasma e gritam de medo;
  • Jesus os tranquiliza: “Coragem! Sou eu. Não tenham medo.”  (Mateus 14:27).
  • Pedro pede para ir até Jesus e começa a andar sobre as águas, mas, ao sentir o vento, teme e começa a afundar. Jesus o segura e diz:  “Homem de pequena fé, por que duvidaste?” (Mateus 14:28-31)
  • Quando Jesus entra no barco, o vento para e o mar se acalma. 
  • Eles adoram Jesus e dizem: “Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus.”  (Mateus 14:33)

Detalhes que aproximam a história bíblica

O barco, com capacidade para 12 pessoas, tem fundo plano, ideal para pesca, e exibe macas de reparos feitos com madeira local barata, o que indica que pertencia a pescadores humildes — assim como os discípulos de Jesus. Perto dele, arqueólogos encontraram uma panela e uma lamparina a óleo, sugerindo que a embarcação foi usada em uma viagem noturna, semelhante ao relato evangélico.

A narrativa bíblica conta que os discípulos enfrentaram uma tempestade ao atravessar o lago quando Jesus caminhou sobre as águas até eles. Após entrar no barco, o vento cessou, e eles chegaram à terra firme, no mesmo lugar em que o barco foi achado. 

“Eles desembarcaram em Genesaré, quase exatamente onde a embarcação foi encontrada”, destacou Herman.

“Não é apenas um achado arqueológico. Ele está ligado à história mais famosa de Jesus no lago. Embora eu não possa provar que é o barco, certamente é o tipo usado nessa história”, concluiu o cientista.

arqueologia biblia galileia israel jesus mundo religiao

