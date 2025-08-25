Podcaster é preso suspeito de matar a namorada a facadas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Tobias Marcus Nuttall, podcaster australiano de 32 anos, foi preso suspeito de assassinar a própria namorada a facadas, na sexta-feira (22/8). O crime ocorreu na quarta-feira (20) na cidade de Bassendean, Austrália. Nuttal é é conhecido por co-apresentar Waking World, um podcast focado em ocultismo, magia e espiritualidade.

A polícia foi chamada por volta de 12h30 para atender a um incidente grave em uma residência. No local, oficiais encontraram a mulher, de 30 anos, com ferimentos de faca. Ela foi levada imediatamente ao hospital, onde morreu.

Na audiência realizada nesta sexta-feira, Nuttall permaneceu em silêncio e só falou para confirmar seu nome, conforme registros da imprensa. Ele continuará preso até a próxima audiência, marcada para 17 de setembro, no Tribunal de Magistrados de Stirling Gardens.

Tobias é conhecido por co-apresentar o podcast Waking World ao lado de Dale, que se pronunciou aos ouvintes sobre o caso. "Toby foi acusado, ou está sendo acusado, de um crime muito, muito sério em Perth, algo que aconteceu na quarta-feira. Não tem nada a ver com desentendimentos entre nós, é muito pior que isso. Sinto que quero compartilhar algo porque isso vai sair na imprensa", disse Dale, sem entrar em detalhes.

O programa, que debate teorias da conspiração, é dedicado a temas como "ocultismo, magia, espiritualidade e tudo o que é clandestino". Segundo Dale, Nuttall se mudou do Reino Unido para a Austrália no último ano, onde conheceu a vítima, e o casal compartilhava interesse por ritual e magia — assuntos também abordados no podcast.

Antes de iniciar o Waking World, Nuttall se formou na University of Notre Dame e trabalhou em uma empresa de recrutamento em Nova Gales do Sul, conforme informações publicadas nas redes sociais e citadas pela imprensa australiana. O podcast se descreve no Spotify como "um lugar onde a realidade recebe uma checagem da realidade".

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica e familiar;II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."