Blogueira morre aos 36 anos; marido faz post emocionante

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora digital taiwanesa Liz Lin Ruoyu, conhecida pelos conteúdos de beleza e lifestyle, morreu aos 36 anos. A notícia foi confirmada pelo marido da influenciadora no último domingo (10/8) em um post emocionante no perfil dela.

Liz tinha mais de 140 mil seguidores no Instagram e produzia conteúdo há mais de 10 anos. “Liz sempre foi uma garota sorridente, cheia de luz e amor. Ela sempre foi curiosa por coisas novas, especialmente animais, e era infinitamente gentil e atenciosa. Ela sempre teve um gosto único e encantador, e sempre usou sua visão e criatividade para adicionar beleza e inspiração ao mundo”, escreveu o marido.

Ele destacou que a esposa não se considerava uma formadora de opinião, mas uma amiga dos seguidores. “Ela sempre respondeu de todo o coração a todas as mensagens porque realmente se importava e era verdadeiramente grata a todos que a apoiaram”, garantiu.

Ele também agradeceu às marcas que apoiaram o trabalho da esposa e disse que vai manter o perfil dela ativo. “Embora Liz tenha falecido discretamente, a beleza e o amor que ela deixou para trás estarão sempre conosco. Como marido, compilei um vídeo comemorativo dos momentos maravilhosos que passamos juntos em memória de Liz. A música é de uma banda japonesa que Liz e eu amamos. Adaptei um pouco a letra para refletir meus pensamentos e sentimentos por Liz. Através deste vídeo, você pode relembrar a alegria e a felicidade que Liz teve”, explicou.

“A conta de Liz no Instagram permanecerá aberta; esperamos que ela seja um lugar para os fãs se lembrarem dela para sempre. Agradecemos seu amor e companheirismo ao longo do caminho. Ela saberá disso, e acreditamos que Liz viverá uma vida despreocupada e feliz do outro lado do arco-íris. Sentiremos sua falta para sempre”, finalizou.

2024 marcou a despedida do youtuber sul-africano Graham "Dingo" Dinkelman. Ele mantinha um canal em que exibia vídeos com répteis e acabou send envenenado por uma serpente mamba-verde. Reprodução redes sociais O caso serviu de alerta sobre o perigo de interagir com espécies peçonhentas. O jornal The Telegraph informou que Dingo foi picado pela mamba-verde quando estava em casa e que o veneno desencadeou um choque anafilático. Reprodução redes sociais Com a grave reação alérgica, ele foi mantido em estado de coma. Mas, após 30 dias, não resistiu mais e morreu. No canal, Dingo chegou a produzir vários vídeos sobre a cobra que acabaria provocando a sua morte. Reprodução redes sociais Ele gostava tanto de animais que mantinha até um santuário chamado Dingo's Farm and Reptile Park ( Fazenda e Parque de Répteis da Família Dingo). Reprodução redes sociais A cobra é um dos animais que provocam mais medo nos seres humanos. E muitas, assim como a mamba-verde, são altamente venenosas, capazes de provocar reações perigosas para a saúde e que podem ser fatais. mike_68 pixabay Mordidas de cobras podem causar dormência, dor, paralisia, dificuldade de respirar, náusea, convulsão, taquicardia e hemorragia, entre outras reações. Seu efeito pode durar muito e acabar matando no fim do período. storme22k pixabay Dependendo do volume de veneno, a morte pode ocorrer em 20 minutos. É que o poder letal do veneno depende do peso da pessoa e da rapidez do atendimento. Mas algumas cobras possuem venenos tão poderosos que bastam quantidades ínfimas para matar - e com rapidez. reprodução vocepergunta.com Em caso de ataque de cobra, a ordem é correr para receber o quanto antes o soro antiofídico, um antídoto contra as toxinas produzidas pelas serpentes. pascal laurent pixabay Veja, além da mamba-verde, uma lista com as cobras mais venenosas do mundo. Espécies que são notoriamente perigosas. Danleo~ wikimedia commons Cobra de Barriga Amarela - Considerada a mais mortal, tem veneno 100 vezes mais potente que uma cascavel. Basta 0,01 mg de veneno por quilo para matar. Ou seja, um pessoa de 70 kg seria morta com apenas 0,7 mg de veneno. Aloaiza / commons wikimedia Uma mordida dessa cobra injeta até 100 mg de veneno - o suficiente para matar 100 pessoas. commons wikimedia Bandy-bandy - Cobra de escamas lisas e brilhantes com um padrão distinto de anéis pretos e brancos ao longo de todo o corpo. Essa espécie é endêmica da Austrália. Will Brown wikimedia commons No fim de 2022, o ator Russell Crowe postou uma mensagem dizendo que "vacilou" ao sair descalço de casa, pois ele acabou se deparando com uma bandy-bandy no pátio. Mas, felizmente, ele conseguiu escapar. Divulgação e Twitter Russel Crowe / Montagem Flipar Cobra da Morte - Originária da Austrália. Também é encontrada na Nova Guiné. Diferentemente da maioria das cobras, que reagem quando provocadas, esta serpente ataca por nada, sem ter sido ameaçada. E tem um dos botes mais rápidos. Museu de Queensland Serpente Tigre - Espécie endêmica da Austrália e Tasmânia. Seu veneno costuma matar a vítima de 6 a 24 horas. Pode medir até 2m e se alimenta de peixes e lagartos. Eijingoh / commons wikimedia Naja - Nativa da África e Ásia. É muito conhecida por ter uma espécie de capuz na cabeça. E por erguer grande parte do corpo. Ela também é capaz de cuspir o veneno a até 3 metros de distância. Dr. Raju Kasambe / commons wikimedia Cobra Real - Originária da Ásia, habita florestas na Índia e na China. É a cobra venenosa mais longa do mundo. Geralmente, tem de 3 a 4 metros. E a maior já registrada chegou a 5,85m. Também tem capuz no rosto. rawpixel.com/ Por causa do capuz, a cobra-rei e a naja se confundem. Mas a cobra-rei pode ter muitos pigmentos e listras, enquanto a Naja tem apenas uma cor com pequenas manchas pelo corpo. pixabay Víbora de Russell - Animal noturno, vive na Índia, China e Taiwan. Atinge cerca de 1,60m. E tem a pele marrom com manchas que funcionam como camuflagem entre as árvores. Sua picada é considerada uma das mais dolorosas. AChawla / commons wikimedia Cobra Marrom - É a cobra que mais mata na Austrália. Seu veneno é tão poderoso que até um filhote pode matar um ser humano. Basta 0,03 mg por quilo para ser letal. E, quando ela morde, injeta de 5 a 10 mg. Matt from Melbourne, Australia / commons wikimedia Taipan - Austrália. Tem uma toxina que destrói as células sanguíneas e provoca hemorragia interna. Sua dose letal é de apenas 0,1 mg por quilo. Mas ela chega a injetar 120 mg num só ataque. Em média, uma cobra dessas pode matar 56 homens. XLerate / commons wikimedia Krait Malasyana - Vive em países do Sudeste Asiático, principalmente Indonésia e Malásia. É facilmente reconhecida, pois tem listras pretas e brancas. Metade das vítimas dessa cobra morre mesmo se houver aplicação de antídoto. Dentre as sequelas de quem sobrevive, pode sofrer paralisia grave. Wibowo Djatmiko / commons wikimedia Cascavel - Vive no continente americano, desde o México até a Argentina. Tem um chocalho na cauda. A finalidade do som produzido pelo guizo é de advertir sobre a sua presença e espantar os animais predadores.. Luciano Marra FlickR Mamba Negra - Nativa da África. Pode ser preta ou cinza, mas a parte de dentro da boca é sempre negra. É a cobra mais rápida do mundo: rasteja a 20 km/h. Portanto, não dá nem pra fugir. Tad Arensmeier wikimedia commons O veneno da mamba-negra tem a ação mas rápida dentre as cobras, se espalhando rapidamente pelo corpo. Se a vítima não procurar auxílio imediato, morre em 20 minutos. reprodução cobrasblog Voltar Próximo

A causa da morte não foi revelada. Liz começou a compartilhar conteúdo online em 2012, publicando dicas e tutoriais de beleza, além de interagir diretamente com os seguidores. Seu último post foi em 3 de junho, quando mostrou diferentes modelos de óculos de sol durante uma maratona de compras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do trabalho como criadora de conteúdo, Liz também investiu na música e lançou, em 2022, seu single de estreia, “Mist”.