Bebida e criptomoedas: hobbies masculinos que mulheres não acham atraentes

Pesquisa mostra o que as mulheres gostam e o que não gostam nos parceiros, que tiveram 74 passatempos avaliados por elas; você pratica algum?

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
11/08/2025 09:57 - atualizado em 11/08/2025 10:02

Hobbies podem influenciar o interesse das mulheres nos homens
Hobbies podem influenciar o interesse das mulheres nos homens crédito: FreePik

No jogo do amor, personalidade e aparência contam muito, mas o que um homem faz no tempo livre também pode influenciar — e muito — na hora da conquista. É o que mostrou uma pesquisa da Date Psychology, empresa especializada em estudos sobre atração e relacionamentos. 

O levantamento pediu que 800 mulheres do Reino Unido avaliassem 74 passatempos masculinos. A partir daí, foi possível listar quais hobbies mais despertam interesse nas mulheres e quais podem acabar afastando pretendentes.

O estudo mostrou que beber está entre as 15 atividades mais indesejadas em um namorado. Os nerds apaixonados por quadrinhos, cosplay e anime também podem sofrer para conseguir encontrar um amor. 

O hábito considerado menos atraente é a machosfera — comunidade on-line associada a ideias machistas. Os jogos de azar aparecem em segundo lugar, seguido do consumo de pornografia.

Fumar cigarros, charutos ou maconha também é mal visto. Bem como ir a boates ou gostar de discutir nas redes sociais

Os 15 hobbies masculinos menos atraentes, segundo mulheres

  1. Machosfera
  2. Jogos de azar
  3. Pornografia
  4. Discussão on-line
  5. Funko (boneco)
  6. Maconha
  7. Boates
  8. Charutos
  9. Criptomoedas
  10. Maquiagem
  11. Anime
  12. Magic: The Gathering (jogo)
  13. Bebidas
  14. Debates
  15. Cosplay
  16. Histórias em quadrinhos

E os hobbies mais atraentes?

O mesmo levantamento também apontou os passatempos que mais encantam as mulheres. Atividades criativas, intelectuais e que exigem envolvimento físico estão no topo, como leitura, aprender uma nova língua, tocar instrumentos e culinária.

Os hobbies masculinos mais atraentes

  1. Leitura
  2. Línguas estrangeiras
  3. Tocar instrumento
  4. Culinária
  5. Marcenaria
  6. Pintura
  7. Escrita
  8. Jardinagem
  9. Natação
  10. Fotografia
  11. Astronomia
  12. Trilhas
  13. Arco e flecha
  14. Ferraria
  15. Viagens

Tópicos relacionados:

mundo reino-unido relacionamentos

