Bebida e criptomoedas: hobbies masculinos que mulheres não acham atraentes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No jogo do amor, personalidade e aparência contam muito, mas o que um homem faz no tempo livre também pode influenciar — e muito — na hora da conquista. É o que mostrou uma pesquisa da Date Psychology, empresa especializada em estudos sobre atração e relacionamentos.

O levantamento pediu que 800 mulheres do Reino Unido avaliassem 74 passatempos masculinos. A partir daí, foi possível listar quais hobbies mais despertam interesse nas mulheres e quais podem acabar afastando pretendentes.

O estudo mostrou que beber está entre as 15 atividades mais indesejadas em um namorado. Os nerds apaixonados por quadrinhos, cosplay e anime também podem sofrer para conseguir encontrar um amor.

O hábito considerado menos atraente é a machosfera — comunidade on-line associada a ideias machistas. Os jogos de azar aparecem em segundo lugar, seguido do consumo de pornografia.

Fumar cigarros, charutos ou maconha também é mal visto. Bem como ir a boates ou gostar de discutir nas redes sociais

Os 15 hobbies masculinos menos atraentes, segundo mulheres

Machosfera Jogos de azar Pornografia Discussão on-line Funko (boneco) Maconha Boates Charutos Criptomoedas Maquiagem Anime Magic: The Gathering (jogo) Bebidas Debates Cosplay Histórias em quadrinhos

E os hobbies mais atraentes?

O mesmo levantamento também apontou os passatempos que mais encantam as mulheres. Atividades criativas, intelectuais e que exigem envolvimento físico estão no topo, como leitura, aprender uma nova língua, tocar instrumentos e culinária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Imagina encontrar um novo amor em 2025? Ou quem sabe uma simples paquera? Pois é o que tem tentado a estrela de Hollywood Charlize Theron, de 49 anos. divulgação As informações foram publicadas pelo jornal britânico The Sun, no fim de novembro/24. wikimedia commons Gage Skidmore Segundo o veículo, a beldade sul-africana teria ingressado no aplicativo de namoro chamado "Raya", considerado o "Tinder dos milionários". reprodução Ainda de acordo com o jornal, Theron usa a alcunha de "C" na plataforma e já teria publicado várias fotos em seu perfil, incluindo uma em que aparece de bigode postiço. Instagram O aplicativo de paquera é conhecido entre celebridades e também já foi usado por outros famosos, como Channing Tatum, Harry Styles (foto) e Sharon Stone. Divulgação/Tom Walker A plataforma é tão exclusiva que chega a exigir o pagamento de uma assinatura premium num valor acima dos aplicativos "normais" de namoro, chegando a custar US$ 50 por mês (cerca de R$ 308). Rob Hampson Unsplash Desde o tÃ©rmino com o modelo Alex Dimitrijevic, de 27 anos, Theron estÃ¡ solteira. Antes, ela jÃ¡ tinha namorado figuras famosas, como os atores Sean Penn e Stuart Townsend, alÃ©m do cantor Stephan Jenkins. reproduÃ§Ã£o instagram Natural de Benoni, uma cidade próxima a Joanesburgo, na África do Sul, Charlize Theron nasceu em 7 de agosto de 1975. Wikimedia Commons Fuzheado A atriz teve uma infância difícil, marcada por experiências traumáticas, incluindo a perda de seu pai, que foi morto em legítima defesa por sua mãe após um episódio de violência doméstica. Reprodução/Instagram @charlizeafrica Theron comeÃ§ou sua carreira como modelo na ItÃ¡lia, mas depois ela e sua mÃ£e se mudaram para os EUA, onde ela tentou ser bailarina por um tempo. wikimedia commons Georges Biard Depois de sofrer uma lesão no joelho que a fez desistir da dança, Theron acabou redirecionando sua carreira para a atuação. reprodução/instagram Ela foi descoberta por acaso em Hollywood, quando um agente a viu discutindo com um caixa de banco e se impressionou com sua presença. wikimedia commons Gage Skidmore Embora tenha feito sua estreia com uma ponta em "Colheita Maldita 3: A Colheita Urbana", seu primeiro papel maior de fato foi em "The Wonders: O Sonho Não Acabou!" (foto), dirigido por Tom Hanks. reprodução O papel que catapultou sua carreira, no entanto, foi em "Advogado do Diabo" (1997), no qual contracenou com Al Pacino e Keanu Reeves. reprodução Nos anos seguintes, Theron emplacou papéis em diversas produções, como "Enigma do Espaço" (1999), "Regras da Vida" (1999), "Jogo Duro" (2000), "Homens de Honra" (2000) e "Doce Novembro" (2001 - foto). reprodução Em 2003, a atriz interpretou a notória serial killer Aileen Wuornos no filme "Monster - Desejo Assassino". O papel lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz no ano seguinte. reprodução Para viver Wuornos, Theron se transformou completamente, ganhando peso e recebendo uma maquiagem que a deixou irreconhecível. Reprodução Theron tambÃ©m Ã© conhecida por sua atuaÃ§Ã£o em filmes como "Hancock" (2008), "A Estrada" (2009), "Prometheus" e "A Branca de Neve e o CaÃ§ador" (foto), ambos de 2012. divulgaÃ§Ã£o/universal pictures Em 2015, a sul-africana mostrou que também tem talento para a ação ao viver a Imperatriz Furiosa em "Mad Max: Estrada da Fúria". reprodução O papel fez tanto sucesso que em 2017 ela brilhou em mais um filme de ação ao viver a agente secreta Lorraine Broughton em "Atômica". divulgação/Focus Features No mesmo ano, Theron fez sua estreia na franquia "Velozes e Furiosos", como a vilã Cipher no 8º longa da saga. Ela ainda repetiu o papel nas duas continuações, que vieram em 2021 e 2023. reprodução Theron ainda foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz outras duas vezes, por "Terra Fria" (2005) e "O Escândalo" (2019 - foto). reprodução Além de sua carreira no cinema, Charlize Theron é uma produtora bem-sucedida. Ela fundou a Denver and Delilah Productions, responsável por projetos inovadores que frequentemente abordam questões sociais. flickr - Gage Skidmore Além disso, em 2007 ela criou o "Charlize Theron Africa Outreach Project", uma organização que promove programas de saúde e educação para jovens na África do Sul, com foco na prevenção do HIV. flickr - Crystal Award Ceremony Theron é fluente em africâner, sua língua nativa, e tornou-se cidadã norte-americana em 2007. Ela também é mãe de dois filhas adotivas, August e Jackson, esta última uma menina transgênero. Reprodução/Instagram Voltar Próximo

Os hobbies masculinos mais atraentes