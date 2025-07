Homem compra botas na dark web e descobre trama perturbadora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O lutador profissional Shiloh Hill, dos Estados Unidos, ganhou atenção nas redes sociais ao compartilhar uma série de vídeos sobre uma compra inusitada. Ele adquiriu um par de botas de cowboy na dark web, em uma loja chamada The Shoeman. No entanto, o calçado estava manchado de sangue. Além disso, ele começou a receber mensagens estranhas.

O caso, que mistura suspense, crime e teorias da conspiração, se tornou viral no TikTok, Instagram e Reddit. Os usuários se dividem entre os que acreditam tratar-se de uma ação real e os que veem tudo como parte de um jogo de realidade alternativa ou ação de marketing muito bem planejada.

Shiloh Hill é um lutador profissional norte-americano, também conhecido por seus vídeos com teor investigativo e conteúdo sombrio nas redes sociais. Ele mistura entretenimento, performance e suspense, mantendo uma audiência fiel em plataformas como TikTok e YouTube. Seu estilo direto, aliado ao bom humor e ao clima de mistério, o tornou uma figura popular entre jovens fãs de terror digital.

View this post on Instagram A post shared by Shiloh Hill (@shiloh_wwe)

A dark web é uma parte da internet que não é indexada por mecanismos de busca como o Google e só pode ser acessada por navegadores especiais, como o Tor. Diferente da “deep web” — que inclui qualquer conteúdo não acessível publicamente (como e-mails ou dados bancários) — a dark web é frequentemente associada a atividades ilegais, fóruns anônimos e mercados clandestinos. No entanto, também abriga projetos artísticos, fóruns privados e experiências narrativas interativas.

Um clique que abriu um mistério

Enquanto navegava pela dark web, Shiloh encontrou o site The Shoeman, usando criptomoeda e VPN. A plataforma, não indexada por mecanismos de busca convencionais, listava diferentes calçados manchados com algo que parecia sangue. Em vez do nome do modelo ou caraterísticas dos sapatos, eles eram apresentados com nomes próprios como “Waylon” ou “Evelyn” e uma suposta “idade” — no caso das botas escolhidas, 29 anos.

View this post on Instagram A post shared by Shiloh Hill (@shiloh_wwe)

“Como muitos de vocês sabem, encomendei alguns sapatos na dark web e, enquanto estava no trabalho, recebi a notificação de que eles tinham acabado de ser entregues. Estou indo agora para buscá-los”, disse ele em um dos vídeos da saga.

As botas marrom-claro foram entregues em uma caixa postal, escolhida por Hill para evitar qualquer tipo de rastreamento até sua residência. Mas a entrega veio com uma surpresa sinistra: uma fita VHS preta escondida dentro do calçado.

View this post on Instagram A post shared by Shiloh Hill (@shiloh_wwe)

Curioso para confirmar se as manchas nas botas eram reais, Hill aplicou água oxigenada nas áreas sujas. O resultado foi imediato: a formação de um resíduo branco, reação típica quando o peróxido de hidrogênio entra em contato com sangue. Ele usou luminol, produto químico usado por peritos forenses, para reforçar os testes.

Ao conseguir um aparelho de VHS, Shiloh divulgou o conteúdo da fita no YouTube. O vídeo tem mais de uma hora de duração e apresenta imagens desconexas, com trechos aleatórios intercalados por frases como: “Devolva o produto.”

View this post on Instagram A post shared by Shiloh Hill (@shiloh_wwe)

O salto oco e o rastreador

Se até aqui tudo parecia um exercício de entretenimento sombrio, a situação ficou pior quando Hill contou que descobriu um rastreador GPS escondido dentro do salto da bota. O dispositivo continha um chip de celular, vinculado a um número real. Ao ligar, ele foi direcionado para uma caixa postal com uma mensagem enigmática. “Estou tentando te mandar mensagem. Não consigo ver o número de onde você ligou. Mande uma mensagem”, dizia a secretária eletrônica.

View this post on Instagram A post shared by Shiloh Hill (@shiloh_wwe)

Ele chegou a se comunicar com o número em questão, que disse ser o dono anterior das botas. “Ei, desculpe pela demora. Perdi o sinal por um tempo de novo. Você vai entender em breve. Mais novidades virão. Ele não costuma esperar muito para divulgar as regras. Claramente, os efeitos já começaram a aparecer. Tudo ficará claro. Não confie no Shoeman”, escreveu em uma mensagem.

View this post on Instagram A post shared by Shiloh Hill (@shiloh_wwe)

Dias depois, ele recebeu um novo pacote com outro par de sapatos manchados, mais uma fita e, desta vez, um celular com apenas um único contato salvo: o número com o qual já havia tentado se comunicar.

Na última atualização, feita no início desta semana, Shiloh afirmou que há novidades sobre o caso, mas que “ainda não pode contar”. A afirmação apenas reforçou o mistério e manteve os seguidores atentos aos próximos passos.