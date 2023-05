Operação internacional contra site da 'Dark Web' prende 288 suspeitos

Uma operação policial internacional fechou um portal da "dark web" - a parte oculta da internet-, deteve 288 suspeitos e apreendeu mais de 50 milhões de euros (US$ 54,8 milhões ou R$275,9 milhões) em dinheiro e moedas virtuais, informou nesta terça-feira (2) a Europol.



Chamada SpecTor, a operação conjunta foi organizada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil com autoridades de segurança europeias e conseguiu apreender uma tonelada de drogas e 117 armas de fogo, comunicou a agência da polícia europeia sediada em Haia.



"Em uma operação coordenada pela Europol e com participação de nove países, as forças de segurança apreenderam o mercado ilegal 'Monopoly Market' e prenderam 288 suspeitos de envolvimento na compra ou venda de drogas", disse a Europol.



Esta agência policial garante que "vários desses suspeitos foram considerados alvos valiosos".



Esta operação acontece após a apreensão da infraestrutura criminosa da plataforma de vendas do 'Monopoly Market' em 2021, executada pela polícia da Alemanha.



"A Europol compilou pacotes de inteligência com base no tesouro de evidências entregues pelas autoridades alemãs", confirmaram.



"Esses pacotes de alvos, criados a partir do cruzamento e a análise dos dados e evidências coletadas, serviram de base para centenas de investigações em todo o país", a agência acrescentou.



Com esta operação "foram detidos 288 vendedores e compradores que participaram na venda de dezenas de milhares de mercadorias ilícitas na Europa, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil".