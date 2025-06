Universitários criam cadeirinha que pode evitar tragédias infantis no carro

Três estudantes de engenharia da Louisiana State University (LSU), nos Estados Unidos, decidiram colocar a inovação a serviço da vida. Victoria Irondi, Nnamdi Dike e Trevor Perrault desenvolveram uma cadeirinha inteligente para carros capaz de detectar a presença de uma criança e alertar automaticamente os responsáveis caso ela seja esquecida no veículo.

O projeto, criado como parte de um desafio acadêmico que exigia soluções para problemas do cotidiano, foi inspirado por uma tragédia real: o patrocinador da iniciativa havia perdido um bebê em circunstâncias semelhantes.

Comovidos pela história e cientes da gravidade do problema, os estudantes utilizaram sensores de peso e proximidade integrados ao assento para identificar a presença da criança. Se o cuidador se afasta do veículo com o bebê ainda na cadeirinha, o sistema dispara um alarme e envia uma notificação via Bluetooth para um dispositivo remoto.

Segundo dados da Agência de Transportes dos Estados Unidos, cerca de 37 crianças morrem por ano devido ao superaquecimento dentro de veículos. No Brasil, embora a estatística ainda não seja precisa, casos semelhantes têm chamado atenção da mídia e da sociedade. As causas, geralmente, envolvem o esquecimento não intencional por parte dos adultos, agravado por temperaturas extremas no interior dos automóveis.

O dispositivo já conquistou reconhecimento oficial: no início de junho, o trio foi homenageado pela Comissão de Segurança Rodoviária da Louisiana e pela Força-Tarefa de Segurança de Passageiros, que destacaram o potencial da invenção como uma solução simples, acessível e com impacto imediato na prevenção de tragédias.

"É mais do que uma inovação tecnológica. É uma forma de trazer consciência para uma situação frequentemente ignorada, mas que pode ser fatal. Nosso objetivo é tornar esse tipo de segurança acessível a todas as famílias", afirmou Nnamdi Dike durante a premiação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice