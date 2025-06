Cafeteria dá desconto para quem desvendar enigma; saiba qual é

Uma cafeteria em Exeter, cidade localizada no condado de Devon, no Reino Unido, tem chamado a atenção não apenas pelo café, mas por propor um desafio que ninguém conseguiu vencer. A Creeks Cuppa, comandada pelo empreendedor John Creeks, oferece 10% de desconto na próxima bebida para qualquer cliente que consiga solucionar um enigma batizado de "Quebra-cabeça da Cerveja". O problema? Até agora, ninguém solucionou.

A charada, criada pelo próprio Creeks, é a seguinte:

"Tenho peso, mas não tenho massa. Me movo rapidamente, mas fico parado. Sou sentido, mas não sou visto. Falo depressa, mas sem voz. Posso levantar, parar e relaxar. Você não pode me segurar, mas eu posso te segurar. O que sou?".

A proposta surgiu como uma forma de tornar o atendimento mais interativo e divertido. "Queríamos resgatar o aspecto lúdico da experiência do cliente", explicou o proprietário em entrevista à revista Newsweek. Segundo ele, a cafeteria lança um novo enigma a cada duas semanas, sempre buscando desafiar o público e promover conversas.



No entanto, a dificuldade da charada tem sido um atrativo à parte. Incapazes de resolver o quebra-cabeça, os clientes levaram o desafio para a internet. Um dos frequentadores compartilhou o enigma no Reddit, onde rapidamente viralizou. Desde então, mais de 18 mil usuários interagiram com a publicação, gerando mais de 7 mil comentários com tentativas de resposta.



As sugestões variam bastante: "vento", "emoções", "pausa", "palavras" e até "notícias" foram algumas das possibilidades apontadas. Nenhuma delas, porém, foi confirmada como correta. Creeks mantém o suspense e prefere não revelar a resposta. "Gosto de ver as pessoas pensando. O importante é manter o mistério vivo", afirma.

O benefício das charadas

Além de entreter, os enigmas também podem beneficiar o cérebro. Um estudo publicado em 2014 pela Journal of the International Neuropsychological Society concluiu que atividades como palavras cruzadas podem retardar em até dois anos e meio o surgimento de sintomas de demência. Para Creeks, o desafio é mais do que uma ação promocional - é uma forma de estimular o raciocínio de maneira leve e divertida.

Enquanto a próxima charada não é anunciada, o atual desafio segue firme como atração principal da casa. O desconto continua valendo, mas até o momento, ninguém conseguiu conquistá-lo.

