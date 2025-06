Incêndio destrói embarcação que naufragou misteriosamente há 128 anos

Um incêndio consumiu parte de um naufrágio com 128 anos de história, localizado em Ucluelet, na costa sudoeste da Ilha de Vancouver, no Canadá. A embarcação, conhecida como o "Naufrágio Misterioso de Big Beach", era um dos marcos locais e integrava o chamado "Cemitério do Pacífico". Autoridades ainda investigam as causas do fogo, registrado no dia 10 de junho, enquanto moradores lamentam a perda de um símbolo da identidade regional.

De acordo com a CBC News, as chamas, inicialmente confundidas com um foco florestal, foram combatidas por equipes do Corpo de Bombeiros de Ucluelet por cerca de uma hora. A embarcação, cuja origem permanece desconhecida, já fazia parte da paisagem da cidade há mais de um século. Embora sua estrutura estivesse parcialmente deteriorada pela ação do tempo, o fogo causou danos significativos, alarmando a comunidade.

"É como se um pedaço da nossa história tivesse sido arrancado", lamentou Rick Geddes, chefe dos bombeiros local. A Polícia Montada Real Canadense (RCMP) informou que, apesar da repercussão do caso entre os residentes, por ora não abrirá investigação.



O naufrágio estava localizado em uma região conhecida por sua periculosidade histórica para a navegação. O "Cemitério do Pacífico" abrange desde a costa do Oregon, nos Estados Unidos, até o oeste da Ilha de Vancouver. Segundo registros dos Parques Estaduais do Oregon, cerca de 2 mil embarcações naufragaram nessa faixa desde o fim do século 18.

Em Ucluelet, a estrutura era mais do que um objeto de curiosidade: era um ponto de referência cultural. Uma placa informativa instalada no local, com apoio do Clayoquot Biosphere Trust e da Ucluelet Wild Pacific Trail Society, descrevia o navio como uma embarcação construída em meados do século 19, provavelmente em algum ponto da costa noroeste das Américas. Embora sem identificação oficial, tornou-se parte do imaginário coletivo da região.



Chamas e consequências

O subchefe dos bombeiros, Markus McRurie, relatou que o fogo teve início por volta das 5h da manhã. Ainda não se sabe a causa exata, mas há suspeitas de que tenha sido provocado por alguma fogueira fora de controle, uma prática comum nas praias locais.

O morador Geoff Johnson, conhecido nas redes sociais como "Ukee Tube", acompanhava o naufrágio há anos com fotos e vídeos, e diz ter ficado abalado ao vê-lo destruído. "Era quase um personagem da nossa cidade. Aparecia em fotos de casamento, formaturas...virou parte da paisagem emocional de Ucluelet", afirmou à rádio CBC.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar do naufrágio já apresentar sinais de desgaste natural, Johnson acredita que o incêndio foi iniciado diretamente abaixo ou dentro da embarcação, o que intensificou os danos. "Não está irreconhecível, mas perdeu sua graça", disse ele. "É um pequeno golpe".

O morador também destacou que, mesmo sendo uma perda simbólica em comparação com os impactos maiores dos incêndios na província, o naufrágio queimado serve como um lembrete do que pode ser perdido por descuido humano. "É uma advertência. Um monumento perdido pode não doer tanto quanto uma casa, mas carrega histórias que não voltam mais."



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.